AMLO presume estado de salud: "Con lo que me queda de fuerza vamos a terminar bien"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que pese a lo que lo dicen sus adversarios “de que tenemos bastantes achaques, que ya estoy chocheando, pero con lo que me queda de fuerza vamos a terminar bien”.

En su tercer día de trabajo por Oaxaca, reiteró su decisión de no reelegirse al responder a una petición de un asistente al evento de la inauguración de la nueva sucursal del Banco Bienestar en la Villa de Mitla: “Sufragio efectivo no reelección”.

López Obrador mencionó que “ya estoy acostumbrado a que no todos estén de acuerdo con lo que hacemos”, sin embargo, prefiere respetar, “primero es la libertad, (segundo) hay que garantizar el derecho a disentir y tercero sería muy aburrida la vida si todos pensáramos igual, eso tiene que ver con las dictaduras no con las democracias”.

Antes, el presidente hizo un recuento de los apoyos que ha brinda al pueblo de Oaxaca porque “es de los pueblos con mas cultura en el mundo, es un santuario cultural y estamos aquí para refrendar el compromiso de seguir refrendando el apoyo a Oaxaca, a su pueblo”. Y enumero que con los programas de bienestar, “aquí en Oaxaca se está apoyando 5 mil 731 jóvenes del programa jóvenes construyendo el futuro. A nivel nacional son 2 millones 400 mil jóvenes beneficiados”.

Explico que este programa “se hace para que el joven no tome el camino equivocado de las conductas antisociales, no queremos que la delincuencia atrape, enganche a los jóvenes y esto ayuda a que el joven tenga esperanza, que no se desanime, que nadie se frustre, que se piense que podemos todos salir adelante e ir siempre por el camino del bien”.

Agregó que además hay 28 mil 556 jóvenes que estudian en el nivel universitario que tienen becas 4 mil 900 pesos, dos mil 450 pesos mensuales aproximadamente (y) también es importante que se conozca que todos los que estudian bachillerato, 123 mil reciben apoyo en Oaxaca”.

Además, dijo, 316 mil familias reciben apoyos de becas para niños y niñas que estudian nivel básico desde preescolar, primaria hasta secundaria.

Hizo hincapié que en Oaxaca ya están funcionando 18 universidades públicas de Oaxaca dentro del sistema Benito Juárez y van a haber otras mas. En el país ya funcionan 140.

En Oaxaca hay 11 mil 693 escuelas que ya han recibido su presupuesto para que las sociedades de padres de familia les den mantenimiento.

Aunado a ello, “en Oaxaca 366 mil 264 adultos mayores están recibiendo una pensión y para enero de 2023 aumentará el 25% y en enero de 2024 otros 25% para que cuando termine va a ser el doble de cuando inicié”.

Mientras que 49 mil 068 personas con discapacidad reciben su apoyo y se va ser universal, en tanto 6 mil 517 estudiantes hijos de madres solteras reciben becas; 4 mil 400 pescadores que reciben apoyo y 220 mil productores sean comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios, también reciben apoyo directo.

“Vamos a seguir apoyando con precios de garantía y necesitamos impulsar mas a la producción de alimentos y al autoconsumo”.

Recalcó que por la crisis mundial generada primero por la pandemia y luego por la guerra de Rusia en Ucrania, todo esto produjo una inflación mundial, una carestía”.

Sin embargo, abundó, “hemos podido controla la inflación porque desde el principio nos criticaban, pero ya estamos acostumbrados, decían que para qué íbamos a refinar el petróleo, que habían que vender el petróleo crudo y comprar las gasolinas y había que dejar que se convirtieran en fierros viejos y en chatarras las refinerías, pero desde el 19 empezamos a rehabilitarlas, se compró una refinería y contrario a lo que decían los expertos en sus pronósticos y viene la guerra y se van los precios de petróleo a las nubes y los combustibles (…) ya estamos llegando a la autosuficiencia porque la materia prima del petróleo se procesa aquí porque vamos a producir todas las gasolinas que producimos en México por eso logramos controlar la inflación (Por eso) en combustibles no va aumentar la gasolina, el diésel y la luz”.

Luego procedió a la inauguraron de la sucursal número 102 del Banco del Bienestar, la cual se suma a las más de mil 200 sucursales construidas en todo el país, para atender a los 25 millones de personas beneficiarias de los programas.

Expresó que esta sucursal forma parte de las 248 que hay en la entidad, así como de las 300 que se prevé construir para los beneficiarios, los cuales aseveró incrementarán en lo que resta de su sexenio.