AMLO admite que sigue habiendo corrupción en su gobierno, pero "ya no es lo mismo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que aún hay corrupción y persisten delitos como el huachicol, pero es en menor medida que en anteriores administraciones.

En torno al huachicol el presidente destacó que cuando llegó en diciembre de 2018 se robaban 72 mil barriles diarios, “ahora se están robando 5 mil 600 barriles”; sin embargo, dijo no está conforme con esa cifra.

“No estoy a gusto con eso, pero de 80 mil a 5 mil, esto nos ha significado miren nada más 231 mil millones de pesos es lo que estimamos de ahorro”, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2022, lo cual equivale, según las cifras de Petróleos Mexicanos, a un ahorro diario de más de 165 millones de pesos.

El presidente consideró que la población ha ayudado en este combate al huachicol, “porque hubo bloqueos, nos destruyeran ductos, tuvimos que recurrir a la compra de más de 600 pipas, auto-tanques para transportar gasolina porque no lo podíamos hacer por los ductos. La gente nos ayudó porque hacía colas y aguantó porque la mafia que dominaba esto pensaba que no íbamos a resistir por el desabasto de gasolina, pero resistimos”.

Destacó que en su gobierno no se condonan impuestos y ahora al año suman entre 200 y 300 mil millones de pesos, “los de arriba no pagaban impuestos, me canso de decirlo porque además puedo probarlo, las grandes empresas, los bancos no pagaban impuestos y si pagaban se los devolvían, todo eso ya no existe”.

También aseguró que en su gobierno ya no hay “jugosos contratos” que se entregaban a empresas constructoras o a proveedores, “aunque todavía no estamos satisfechos porque era algo que estaba muy arraigado como toda la corrupción”.

Agregó que antes el gobierno estaba orientado por entero al saqueo y a la corrupción, “decía Tolstoi que un Estado que no procura el bienestar del pueblo no es más que una banda de malhechores y así estábamos”.