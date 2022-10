Higinio Martínez y Horacio Duarte coordinarán la campaña de Delfina Gómez en Edomex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En un mitin de Morena, Higinio Martínez Miranda, líder de “Mexiquenses de Corazón”, y Horacio Duarte Olivares, confirmaron que serán los coordinadores de la campaña de Delfina Gómez Álvarez, virtual candidata de Morena al gobierno del Estado de México en 2023.

Tras varias semanas de negociación interna en lo que se conoce como el Grupo Texcoco, el senador Higinio Martínez Miranda, afirmó que apoyará a Delfina Gómez Álvarez y a su partido en los trabajos por la elección por la gubernatura mexiquense en 2023.

“Nunca engañe, nunca mentí”, dijo Higinio al adelantar que no se sale de Morena y que aceptó la decisión del partido de elegir a Delfina Gómez como aspirante.

“Sin condicionamiento, sin trampas, sin doble lenguaje, tenga certeza de que la apoyaré”, manifestó el senador.

Al cerrar filas, en el evento donde estuvo Horacio Duarte y Delfina Gómez, quien fue recibida con coros de “gobernadora”, Higinio Martínez Miranda afirmó que trabajará de la mano con su compañera de partido en la siguiente elección.

Líder del Grupo Texcoco, el más fuerte de Morena en suelo mexiquense, el legislador rechazó que haya división al interior del partido, sin embargo, con este evento realizaron una operación cicatriz al interior y afirmaron buscar al hacerse del poder en la entidad mexiquense.

Dijo que en los dos últimos años ha trabajado para y con Morena, en la construcción de un proyecto de cambio para el Estado de México sumando voluntades.

“Me da gusto que sigan confiando en sus dirigentes y en especial este día en Delfina Gómez; cuenta usted con el apoyo incondicional de todos los presentes”, manifestó Martínez al reafirmar su apoyo a la exsecretaria de Educación Pública, no obstante que también busco la candidatura.

Por su parte, Delfina Gómez afirmó que se trata de un proyecto en particular y lleva por título Morena. “Vamos por un proyecto que es Morena y yo creo que no es una persona, no es un grupo o no es una organización o no es una conjunta, es un ideal”.

En el acto estuvieron representantes de Morena de la mayoría de los municipios del Estado de México, quienes corearon “unidad”, reconociendo la aspiración de Delfina Gómez a ser la candidata de Morena para la elección del 2023 y que inicia en enero.