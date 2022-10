“Miles no, son cientos” de venezolanos devueltos por EU a México cada día, aclara Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El canciller Marcelo Ebrard Casaubón rechazó este jueves que sean “miles”, pues sostuvo que son “cientos” los nacionales de Venezuela que las autoridades de Estados Unidos devuelven cada día a México bajo el Título 42, como producto del nuevo acuerdo migratorio que su equipo pactó con el gobierno de Joe Biden la semana pasada.

El acuerdo, que fue cuestionado por las organizaciones defensoras de derechos humanos, plantea que México recibirá a las personas venezolanas devueltas con el Título 42, a cambio de la emisión de 24 mil visas de trabajo H2B para nacionales de ese país sudamericano, bajo la condición que lo tramiten fuera de la región fronteriza.

Preguntado sobre lo que hará México con los miles de venezolanos devueltos, Ebrard reviró: “Miles no, son cientos”. E insistió: “Ayer regresaron 170, no son miles”.

El canciller agregó que México es “el país o uno de los países del mundo que tiene más refugiados”, y que 77 mil venezolanos cuentan actualmente una residencia en el país.

“Lo que no está de acuerdo el Gobierno de México es dejar que transite por el país un gran número de personas que no sabemos quiénes son, ¿por qué? Porque no las podemos proteger en primer lugar, y segundo porque las arriesgan”, declaró.