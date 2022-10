Salinas Pliego revela la vez que AMLO fue a Tv Azteca para hablar sobre el crimen de Paco Stanley

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Según el multimillonario Ricardo Salinas Pliego, su “magnífica relación” con el presidente Andrés Manuel López Obrador remonta a los años 2000, cuando el tabasqueño tomó el poder en el gobierno del entonces Distrito Federal y vino a TV Azteca a decirle que no quería continuar con el pleito detonado con su antecesor, Cuauhtémoc Cárdenas, respecto al asesinato del conductor de la televisora del Ajusco, Francisco Stanley Albaitero.

“Andrés Manuel, lo primero que hizo fue venir a verme a TV Azteca y decirme, ‘bueno, yo no tengo nada de ese problema, tú y yo vamos a darle la vuelta a la página y vamos a ir adelante’. Y así fue, y tuvimos una magnífica relación cuando fue jefe de gobierno, hicimos varias cosas juntos, y desde entonces conozco al presidente Andrés Manuel”, explica el multimillonario en un documental que lo elogia, producido por Grupo Salinas.

El documental, titulado “Ricardo Salinas Pliego - Constructor de Realidades”, se limita a una serie de entrevistas con el magnate, cortadas con fragmentos de entrevistas de sus empleados y cercanos, quienes lo cubren de alabanzas y celebran sus acciones pasadas, incluso las más polémicas, como la toma del cerro de Chiquihuite y Canal 40.

En la hora que dura el video, disponible de manera gratuita en YouTube, el multimillonario explica cómo conoció a López Obrador, quien ya como presidente de la República lo nombró en su Consejo Asesor Empresarial, colocó a varios incondicionales en puestos clave –como Esteban Moctezuma Barragán en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y ahora en la Embajada de México en Washington--, y le entregó una serie de contratos públicos en el sector petrolero y en el reparto de dinero de programas sociales.

Desde el arranque de la administración, queda en el aire la incógnita de la relación entre el presidente, quien sostiene un discurso de izquierda –por lo menos en lo económico--, y Salinas Pliego, un multimillonario que el mandatario identificaba como parte la “mafia del poder”, quien profesa públicamente el libre mercado y el neoliberalismo, y debe cerca de 40 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Aunque el magnate no abunda mucho en la relación actual entre ambos hombres, Salinas Pliego explica que se conocieron después de la toma de posesión de López Obrador en el gobierno capitalino. Meses antes, Salinas Pliego se había lanzado con TV Azteca en una embestida brutal contra el fiscal capitalino Samuel Del Villar y contra el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, a quienes culpaban por la inseguridad en la ciudad, tras el asesinato de “Paco” Stanley.

En su investigación del caso, las autoridades capitalinas habían citado a declarar Salinas Pliego y uno de sus más cercanos operadores, Tristán Canales Najjar, lo que hizo escalar el conflicto a un primer nivel político. De hecho, Salinas Pliego narra en el documental que el propio presidente Ernesto Zedillo lo convocó para darle una “cagotiza” en Los Pinos, pues le preguntó: “¿Tú qué te crees, crees que eres el Ciudadano Kane?”.

El magnate cuenta que, en este contexto, el mundo político interpretó su ataque contra Cárdenas a un ataque contra el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, asegura que después de ganar las elecciones del gobierno capitalino por el mismo PRD, López Obrador se acercó a él para dejar el conflicto atrás.

“Nos unen temas como la Historia, la visión de país, la voluntad de que a la gente más fregada le vaya mejor; también me interesa mucho eso. ¿Tú crees que yo quiero que la gente esté pobre, muerta de hambre? ¡Claro que no! Además, yo sé cómo sacarla de la pobreza y la miseria, y no es con caridad: poniéndonos a trabajar”, dice el multimillonario.

Y agrega: “Por eso le decía yo al presidente: hagamos una zona libre para los de abajo, para la gente que menos tiene. No le pongas obstáculos. Que no paguen impuestos, que no requieran impuestos. Que la iniciativa esté libre”.