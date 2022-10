STC presentó una denuncia penal contra chofer de la Línea 2 del Metro que conducía ebrio (Videos)

Cómo lo ven?

El conductor del Metro de la CDMX.

Con un cinismo: Tiren paro, para que no me corran, no sean kbrons.@Claudiashein sigues durmiendo tranquila?

Y que a la ciudad se la lleve el carajo o cómo inútil?#HijosDeMx pic.twitter.com/eQ847MOHjp