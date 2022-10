Tras sanción del INE, Delgado promete que Morena revelará contrato de oficinas en Ejército Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La compra o renta de oficinas en la avenida Ejército Nacional, será transparentada aseguró hoy Mario Delgado Carrillo, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE), sancionara a Morena por no difundir esa información.

El dirigente nacional, sin embargo, se dijo sorprendido y ajeno al asunto, en conferencia de prensa:

“La verdad no tenía conocimiento de que lo habíamos hecho (rentar o comprar oficinas) pero lo vamos a hacer público, no tenemos por qué estar escondiendo eso. Gracias por avisarme, pero hoy mismo queda, no tiene sentido que no demos a conocer cuántos nos cuesta... de todos modos nos fiscalizan todo, no tenemos nada que esconder”.

Acto seguido el líder morenista recriminó que otras informaciones no se difundan:

“Lo que luego no sale es que devolvimos 800 millones de pesos el año pasado, porque Morena no depende de los recursos (…) nosotros estamos en desacuerdo de que se despilfarre tantos recursos en la política”.

La posición de Delgado Carrillo se orientó a recordar que los partidos de oposición no han querido impulsar una reforma para reducir los presupuestos públicos partidistas ironizando sobre el hecho de que “están muy pendientes de lo que gastamos” como un buen momento para retomar la mencionada propuesta”.