AMLO agradece que Salinas Pliego pagó el crédito fiscal de 2 mil 772 millones de pesos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el empresario Ricardo Salinas Pliego pagó el crédito fiscal de 2 mil 772 millones de pesos, de conformidad con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Llegaron a decirme algunos que no iban a pagar impuestos los del Grupo Salinas. Yo no entré en la polémica porque sabía que iban a actuar con responsabilidad porque está de por medio el respeto a las instituciones y que no haya privilegios”, dijo Lópe Obrador.