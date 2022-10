AMLO celebra que legisladores aprobaron la Ley de Ingresos 2023 y que no aumentaron impuestos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los legisladores de la Cámara de Diputados que aprobaron la Ley de Ingresos para 2023 y celebró que no aumentaron impuestos porque, afirmó, se debe a que “está fuerte la Hacienda pública de nuestro país”.

“No hace falta (aumentar impuestos) siempre y cuando no haya privilegios fiscales, siempre y cuando no haya devolución de impuestos, condonación de impuestos, porque devolución legalmente sí existe, sobre todo en lo que tiene que ver con el IVA, pero no condonaciones de impuestos como era antes”, expuso.

El mandatario federal dijo que, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos y sin endeudar al país “tenemos presupuesto para financiar el gasto y la inversión pública”.

“Está fuerte la Hacienda pública de nuestro país y se debe mucho a que todos están cumpliendo y lo reconozco y lo agradezco, porque esto es lo mejor. ¿De qué sirve aumentar impuestos si hay privilegios fiscales y corrupción?, ¿a quién perjudica? A la mayoría de la gente. Por eso vamos bien”.

Dijo que ayuda mucho tener buena recaudación, luego de informar que el empresario Ricardo Salinas Pliego pagó este miércoles el crédito fiscal de 2 mil 772 millones de pesos, de conformidad con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.