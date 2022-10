AMLO festeja que Estados Unidos otorgue 24 mil visas a venezolanos, pero las considera insuficientes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Es necesario que se restablezcan las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al referirse a las 24 mil visas temporales para ciudadanos venezolanos que emitirá Estados Unidos, el mandatario federal celebró la medida pero reconoció que son insuficientes y pidió esperar a que avance el programa en el país vecino y se vean resultados.

“Hay que empezarlas a demandar, y en la medida en que se vayan otorgando y no alcancen, pues yo estoy seguro que el gobierno estadunidense las va a ampliar, y a todos pediríamos eso”, indicó que México propondría esta ampliación pero es necesario que comience a funcionar el mecanismo.

Dijo que estas acciones podrían “desalentar la actividad de polleros o de traficantes de personas, porque hay muchos que se dedican al tráfico de personas que cobran, engañan y ponen en riesgo a los migrantes, no les importa el que en la travesía sean asaltados, secuestrados, agredidos; pero nosotros tenemos que cuidar los derechos humanos de los migrantes, apoyarlos”.

El mandatario federal expuso que no se debe adelantar la calificación al programa que comienza y pidió a los venezolanos aprovecharlo y que no exista quien diga que no sirve o será insuficiente, aunque señaló que el plazo para la inscripción venció en estos días.

El presidente también dijo estar enterado de que están en busca de acuerdos y se han dado reuniones en México con ese propósito.

“No de Venezuela y de Estados Unidos, sino de venezolanos que están confrontados, o representantes del gobierno y representantes de la oposición. Entonces, esos diálogos son buenos. Y que se normalice la situación en Venezuela y en todos los países, y que sean los mismos venezolanos los que busquen opciones, los que busquen alternativas, y que no haya injerencismo de nadie”, indicó.

López Obrador Insistió en que otra de las medidas que ayudarán, de acuerdo con el presidente, es que haya inversión y un plan para apoyar a los pueblos de países de Centroamérica, de América Latina y del Caribe.

“Lo que fue en su momento, pero con las nuevas circunstancias, la Alianza para el Progreso, con respeto a las soberanías de los pueblos. Poner en práctica la cooperación para el desarrollo, la integración de América, de todos los pueblos de América, la fraternidad. Eso es lo más importante”, señaló.