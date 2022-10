AMLO manda “al carajo” a la oposición que está contra sus programas sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó al carajo a quienes son parte de la oposición y que no les gustan los programas sociales porque los consideran populistas y paternalistas.

Al encabezar el evento de programas de Bienestar en Chilapa, Guerrero, el mandatario federal pidió a los beneficiarios de programas sociales que aprovechen los recursos, porque “puede ser que el próximo gobierno tenga la misma idea y siga apoyado, pero imagínense si regresan los corruptos, no les gustan estos programas”.

El mandatario federal aseguró que hasta que termine su gobierno no les faltará el apoyo, pero se lanzó contra la oposición en un contexto electoral.

“¿Saben cómo dicen que son estos programas? Populistas, paternalistas, porque lo que se les daba a los de arriba a los potentados, eso le llamaban fomento o rescate y lo poco que se les da a los pobres lo llaman despectivamente populismo, paternalismo. Que se vayan al carajo”.

Insistió en que al terminar su mandato en 2024 se jubilará y no buscará quedarse en el poder. “Yo termino a finales de septiembre de 24 y no habrá reelección porque yo soy maderista, sufragio efectivo, no reelección”.

El presidente justificó que se va a retirar porque lleva luchando más de 40 años y no se debe tener “mucho” apego al poder ni al dinero, porque es importante darles oportunidad a sucesores para no sentirse insustituible o caer en el necesariato, y expuso el ejemplo de Porfirio Díaz, que gobernó 34 años.

“Y habían elecciones cada cuatro años, pero siempre se reelegía y al final decía ‘ya no’ y hacía faramalla que lo iban a buscar al palacio casi a rogarle y decía ´bueno, ni modo, me voy a sacrificar cuatro años más, hasta que hubo una revolución para acabar con la dictadura y liberar a nuestro pueblo”, dijo.

Al referir la frase de Francisco I. Madero, “sufragio efectivo, no reelección”, la personalizó: “Qué sufragio efectivo, es voto efectivo, democracia efectiva, no reelección, y yo soy maderista y por eso ya terminando mi mandato van a sustituirme otros, ¿y quién va a elegir?, pues el pueblo, porque ya también no va haber tapados ni dedazo. Nada de que éste es, ya lo destaparon, ya lo decidieron allá arriba”.