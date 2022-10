AMLO se burla de estimación de Moody's sobre devaluación del peso y dice que "no va a suceder"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador se burló de la estimación de Moody´s Analytics que advierte una “inminente” depreciación del peso frente al dólar, en 20%, para 2023 y afirmó que quienes se frotan las manos con esta proyección se van a quedar con las ganas.

“Yo no sé si fue Moody´s y no sé si lo leí bien, pero dice así: 'va a haber una devaluación del 20% para fin de este año o al 23 o hasta el 24, no, no, no”, y enseguida el mandatario mexicano comenzó a reírse.

–Ayer salió un análisis de Moody´s que dice que se va a depreciar el peso frente al dólar y ya lo festejaba el monero Francisco Calderón, lo daba por hecho y estaba feliz –le comentó quien planteó el tema de la estimación.

–Sí, feliz, se pone feliz –contestó el presiente.

–Y se puso muy contento el monero Francisco Calderón, estaba feliz –se le insistió.

–Se frotaba las manos, sí, pues se va a quedar con las ganas, no va a suceder así. Está bien la economía, está creciendo nuestra economía y hay que esperar nada más el resultado del crecimiento del sector primario.

“Vamos bien, la verdad que sí, también nuestra recaudación”, indicó López Obrador.

La agencia Mood´ys indicó que "el apretamiento monetario en marcha en Estados Unidos podría detonar una corrección cambiaria como la que sucedió durante el ciclo anterior de alza de tasas por parte de la Reserva Federal, que inició a finales de 2015; bajo esta condición, la depreciación del peso mexicano se ve inminente".