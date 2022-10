Consejo indígena de Chilapa frena convoy de AMLO en la montaña de Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a su paso por la carretera hacia La Montaña de Guerrero se encontró con habitantes de la comunidad de Metlatónoc que le pidieron la construcción de un camino; sin embargo, de acuerdo a medios locales indican que fue detenido por el Consejo Indígena Popular de Chilapa para alertarle la situación de violencia que persiste en la comunidad.

Este último hecho no lo refirió el presidente durante su discurso de supervisión del camino rural Tlapa, pese a que le alertaron que ha habido asesinatos y desapariciones de personas en las comunidades de La Montaña, según refieren medios locales, perpetrados por grupos delincuenciales denominados “Los Ardillos” y “Lo Rojos”.

#VIDEO | El presidente AMLO fue interceptado en el camino de Chilapa a Tlapa por integrantes del Consejo Indígena Popular de Guerrero, Emiliano Zapata.



uD83CuDFA5 @LauraBruges pic.twitter.com/tKz9SM8dTN — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 21, 2022

“Ahora que venía para acá y eso lo voy a ver con Jorge Nuño (encargado de despacho de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) me vieron unas autoridades de Metlatónoc, de un camino para llegar de Malinaltepec aproximadamente hasta la costa atravesando Metlatónoc allá por Ometepec, son 60 kilómetros”, dijo.

Expuso que les planteó que ellos se encarguen de hacer la obra, con la coordinación de la autoridad federal; la segunda opción es buscar una empresa que se encargue del proyecto, mediante un contrato.

“Me decían ‘no es que está muy difícil porque el terreno no ayuda’, y luego me dijeron otra cosa de que no hay suficientes trabajadores porque hay muchos migrantes, nada más se quedan las mujeres (…) A lo mejor sí hay que hacer un contrato pero hay que cuidar que la empresa cumpla primero. Antes de eso hacerle la lucha para ver si lo hacemos así de concreto porque a lo mejor si se puede”, señaló.

En el último evento de este viernes, el presidente también agradeció la labor del presidente municipal de Tlapa, Gilberto Solano, que, dijo, “se ha portado bien y se lo reconocemos porque independiente de las banderías partidistas cuando se gobierna se tiene que pensar en todo el pueblo”.

“Si hay una autoridad que no está a la altura de las circunstancias, no se avanza porque se puede tener presupuesto y es como un barril sin fondo, nada más se roban el dinero y no se avanza”.

También destacó que es falso que el pueblo no es agradecido, “muchas veces los lambiscones, barberos, achichincles, les dicen (a quien busca dedicarse a la política) ‘nombre, qué le vas a estar dando a la gente, piensa en ti, piensa en tu familia, la gente es malagradecida, primero tú luego los demás’, pues saben se equivocan porque si son corruptos no solo se hacen daño ellos, dañan manchan a toda su familia”.

Al asegurar que la autoridad debe atender a toda la población y sus demandas, señaló: “Y está bien que haya una autoridad corrupta, está bien es un decir, está muy mal pero bueno ese es el papá y que culpa tienen los hijos que se queden con esa mancha que no se quita ni con toda el agua de los océanos”.