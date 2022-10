En Sonora se viralizan dos videos de balacera, uno fue simulacro y el otro real

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Apenas el miércoles pasado, luego de que se viralizara un video en el que un maestro de una escuela en Guaymas realiza un simulacro de balacera para enseñar a sus alumnos a protegerse, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora pidió a los docentes evitar esas prácticas porque “exacerban” la percepción de inseguridad entre los ciudadanos.

Ayer, otro video se viralizó, pero éste muestra a una maestra de una primaria del municipio de Empalme que pide a sus alumnos tirarse pecho tierra al escuchar una balacera que se registraba afuera del plantel.

El incidente ocurrió en la primaria Vicente Flores Murillo en la colonia Sahuaral, en Empalme, donde también se encuentra una Telesecundaria.

"Todos abajo, no pasa nada, no pasa nada; no se muevan por favor. Todos abajo nada más", se escucha decir a la maestra tratando de conservar la calma mientras graba.