Fernández Noroña acusa al AICM de difundir video "trucado" e insiste en "agresión"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gerardo Fernández Noroña aseguró que “está trucado” el video que publicó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para responder a la denuncia del diputado petista de que sufrió una “grave agresión” en el filtro de seguridad de la terminal capitalina.

Antes de las 2 de la tarde del viernes, el legislador del Partido del Trabajo denunció en Twitter que una persona lo embistió en el filtro de seguridad del aeropuerto “con absoluta impunidad, sin que intervinieran los de seguridad privada, ni el marino Ricardo Diego Joaquín”. Se trató, dijo, de una “provocación mayúscula”.

Éste es el tipo que me embistió en el filtro de seguridad del aeropuerto. Con absoluta impunidad, sin que intervinieran los de seguridad privada, ni el marino Ricardo Diego Joaquín. Una provocación mayúscula a la que no respondí a pesar de la grave agresión. pic.twitter.com/S6Dv6lSXOY — Fernández Noroña (@fernandeznorona) October 21, 2022

Horas después, el AICM difundió el video de las cámaras de seguridad en el que se ve a Fernández Noroña hablando y discutiendo con personal de la terminal; luego aparece una persona que pasa junto al legislador y lo empuja, acción que el petista calificó de "grave agresión". De inmediato, tanto el diputado como su acompañante se abalanzan sobre él.

Posteriormente, Fernández Noroña hizo una transmisión en vivo desde su cuenta en Facebook y su canal de YouTube, en el que detalló su versión de lo ocurrido y aprovechó para criticar los filtros de seguridad.

Con relación a la queja presentada por el señor diputado Gerardo Fernández Noroña y la foto por él publicada, para claridad y precisión de la opinión pública, se procede a mostrar el video de lo ocurrido. pic.twitter.com/7Lz8JcJu0G — @AICM_mx (@AICM_mx) October 21, 2022

“El aeropuerto ya publicó un video trucado”, afirmó Fernández Noroña. “Es un video editado, desde los ángulos que ellos quisieron, tienen todos los ángulos y escogieron los que los presentan menos desfavorablemente”.

“En esas estábamos, esta es la parte trucada del video, porque ellos tienen el video de frente, cuando el tipo pasa y me embiste, me empuja y me lleva hacia adelante, porque ahí parece que yo voy tras él. Él me llevó, él me embistió”, relató.

De acuerdo con su narración, Fernández Noroña le dijo al pasajero “oye qué te pasa” y éste le dijo: “estás estorbando”.

El legislador negó esto último: “no le estorbaba en nada”. Y luego lo consideró como de “estos tipos rabiosos de la derecha”.

Se quejó de que las autoridades no intervinieron. “No se mete nadie. El aeropuerto, además de dar ese video, debe explicar por qué, después de la agresión, no se mete nadie. Yo al tipo no lo toqué nunca. Ni a él ni a nadie. El tipo me embiste estando yo de espaldas. El marino se da cuenta, los de seguridad privada se dan cuenta y nadie hace nada”.

Tras insistir en que se trató de una agresión “absolutamente cobarde”, lamentó que el pasajero al que acusó “no fuera detenido” por el marino.

Fernández Noroña pidió al AICM que dé a conocer el video completo “ya que está de oficioso”.

Descartó que se tratada de un incidente planeado. “No creo que esto haya sido armado. Creo que el tipo coincidió su rabia derechosa con la agresión a mi persona”.