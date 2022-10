Sansores se arrepiente y decide que no habrá material sobre Monreal en el Martes del Jaguar

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Después de que el sábado por la noche, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, colocó una foto del senador Ricardo Monreal y adelantó que estaría en su programa Martes del Jaguar, hoy se desistió y anunció en un mensaje en Twitter, que no presentaría el material.

“Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal. Por lo que también bajaremos el anuncio anterior. #MartesDelJaguar”, escribió.