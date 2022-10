"No apuesto con tramposos": esto respondió Loret al reto de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Carlos Loret de Mola respondió al reto que le lanzó la mañana de este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desafió al conductor de Latinus a demostrar sus afirmaciones en el sentido de que el mandatario tiene un “testamento político”, en el cual se afirma que el “heredero político” del tabasqueño es su hijo Andrés Manuel López Beltrán.

"Tiene el talento para la imaginación, pero que no haga periodismo, porque el periodismo es un noble oficio y es imperativo ético y exige respeto a la gente. Es más, doy a conocer mi testamento porque está en una notaría, y si es cierto lo que él dice renuncio a la Presidencia", dijo López Beltrán en su conferencia mañanera.

“Yo puedo dar a conocer mi testamento político si él me acepta el que si es mentira lo que dice se retira del periodismo y se dedica a hacer guiones de telenovelas", añadió el presidente al comentar las afirmaciones que hizo Loret de Mola en su columna Historias de Reportero en El Universal.

Por la tarde, Loret de Mola respondió en su programa en W Radio.

“Parece que generó mucha indigestión en el gobierno una columna que publiqué hace unos días”, dijo Loret de Mola y después se refirió al reto del mandatario. “Se ve que el presidente está urgido de que deje de hacer periodismo. Lo entiendo. Le hemos sacado todos sus trapitos al sol”.

“Imagínese hacer apuestas con ese tramposo, no, no. Vamos a ver la realidad: el hijo de López Obrador va a buscar una carrera política. Yo no quiero que el Presidente pierda la apuesta ni voy a hacer la niñería de ‘usted deja se ser presidente y yo dejo de ser periodista’”, dijo el conductor, quien pidió “un poquito de nivel”.

Insistió en que el hijo del presidente está metido en la política, es operador del gobierno y va a tener una carrera política abiertamente.

“Van a ver, ahí ya platicamos. Entonces voy a poder voltear al rancho del presidente y decirle ‘¡quiúbole, no que no, qué bueno que no apostamos nada, ¿no? hubiera usted perdido!’. A ver, mentiroso consuetudinario”, dijo Loret de Mola en su noticiero.

“¿Por qué la trae contra mi, por qué me quiere jubilar de periodista? Para que no le saquemos la Casa Gris de su hijo, no le saquemos a Pío, a Martinazo, los Guacamayaleaks, su secretario particular, moviendo cash, su hermano moviendo cash, su otro hermano moviendo cash…

“Entiendo que está enojado conmigo”, sostuvo y concluyó: “yo no apuesto con tramposos, no apuesto con mentirosos”.