No hay que pelear, “es de mal gusto”, reprende AMLO a Sansores y Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La confrontación entre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y el senador de Morena, Ricardo Monreal, “no afecta mucho, pero es de mal gusto y no debe prevalecer eso”, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo diría que no afecta mucho, yo diría que en nada. La gente está muy consciente, no se deja manipular, pero es de mal gusto, aunque no afecte, no debería hacerse eso, no hace falta”, dijo.

A los integrantes de su movimiento dijo que “no hay que pelarnos”, y al recordar las situaciones que han enfrentado tanto Monreal como Sansores en cuestiones electorales, expuso que “es para que nos ubiquemos de la importancia que tiene la transformación, lo que nos ha costado”.

Sansores ofreció que en su programa “Martes del Jaguar” revelaría información contra el legislador zacatecano.

“Yo estimo muchísimo; la quiero mucho, mucho, la admiro por ser luchona, a Layda Sansores que ha enfrentado todo: represión, fraude, es de lucha, y también respeto mucho a Monreal, lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que tomó la decisión de abandonar el PRI porque Zedillo no quería que fuera candidato del PRI en Zacatecas”.

Relató que en el caso de Monreal, cuando buscó la candidatura del PRI en Zacatecas “habían hecho un libro difamatorio contra la señora de Zedillo, vulgar, y los adversarios de Ricardo que buscaban candidatura del PRI cuando era mayoritario le hicieron pensar a Zedillo que detrás del libro estaba Monreal. Que no fuera a cometer el error de aceptarlo como candidato, porque estaba relacionado con la delincuencia organizada”.

El presidente llamó a la población a tener confianza y criterio y de nuevo insistió en la vulnerabilidad de los sistemas que alojan informes de seguridad en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que llevó al hackeo por parte del grupo Guacamaya.

“Miren cómo les fue a los de Guacamaya que se volvió zopilota, eso no funciona. No afecta. Y hay que también acostumbrarnos (…) A veces eso tiene efecto de búmeran, perjudica a quien suelta ese tipo de cosas. No afecta políticamente, hasta puede beneficiar”, puntualizó.