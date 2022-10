AMLO contradice a Adán Augusto: Ningún militar será presidente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Luego de los dichos del secretario de Gobernación, entorno a un candidato presidencial emanado de las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sus “adversarios alucinan y quisieran que el Ejército dejara de ser leal”, para aspirar un cargo de poder.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, aseguró que México tiene un ejército leal y obediente a los gobiernos legal y legítimamente constituidos.

Dijo que la oposición no logrará que las Fuerzas Armadas dejen de responder a las autoridades civiles que encabezan el gobierno y destacó que surgió para oponerse a un golpe de Estado.

“No lo van a lograr porque además en esta nueva etapa el ejército y las Fuerzas Armadas se están consolidando pero no por el autoritarismo sino por su mayor vinculación al pueblo, a su origen porque son parte del México profundo”, aseguró.

El sábado el titular de la Segob afirmó: "Desde luego que un militar puede participar en tareas políticas y tener aspiraciones políticas, incluso ser presidente, pero deberá someterse a las urnas".

Este marte, López Obrador agregó que de las cinco misiones que tiene la Sedena hay una que no se realizaba “y se refiere a que era la de contribuir al desarrollo del país y esa es la misión que como nunca se está llevando a la práctica”.

La Defensa Nacional, dijo, no están pensando en las aspiraciones políticas sino piensan en ayudar al pueblo.

También aclaró: “Que no se nos olvide las manchas del Ejército se originaron por órdenes que dieron autoridades civiles, de ‘hombres fuertes’ o presidentes… Si el presidente de la República, que es el comandante supremo no ordena reprimir al pueblo, no hay nada que temer”.

Recordó que cuando se declaró la guerra a los narco, “como se decía hace poco, se les decía ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encantamos de los derechos humanos.

También reprochó qué hay hipocresía de los legisladores que buscaban que no se aprobara el marco legal para que las Fuerzas Armadas lleven a cabo labores de seguridad pública, sin el respeto a los derechos humanos, por lo que los consideró sepulcros blanqueados.