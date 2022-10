Diputados rechazan recomendación de la Comisión de Venecia sobre reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Legisladores del PAN, PRI y PT rechazaron la recomendación que hizo la Comisión de Venecia sobre la reforma electoral en México.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda sostuvo que este es un tema que solo le atañe a los mexicanos.

“Yo mismo me encontré con este grupo de Viena y el Consejo de Europa, sin embargo, esta es una cuestión de nosotros, estamos convencidos de que no debe pasar la reforma electoral envida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y más quienes hemos sido parte de una generación que nos hemos dedicado a construir las instituciones electorales del país”, dijo y agregó:

“Por supuesto que son bienvenidas las opiniones de cualquier organismo internacional, pero creo que no hay mejores opiniones que las de quienes construimos esas instituciones que hoy están en riesgos de ser destruidas”, indicó el legislador del PAN.

Con su particular estilo, el diputado y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que no se va a permitir que “nos vengan a decir qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer”.

Mientras que el vicecoordinador de la fracción del PT, Gerardo Fernández Noroña recordó que la Comisión de Venecia fue creada en 1990 para asesorar la formación de las constituciones de Europa después de la caída del bloque socialista.

“Nosotros nos amparamos en el pueblo de México, a él servimos, a él nos debemos y a él le responderemos. Y es un clamor popular la salida del actual INE y al actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, indicó el polémico legislador federal.

En tanto que el diputado Benjamín Robles aseguró que los miembros de la Comisión de Venecia se equivocan al afirmar que el sistema electoral mexicano tiene la confianza del pueblo de este país.

“Opinan que el sistema electoral mexicano tiene la confianza de la mayor parte del pueblo de México. Si es así, entonces, ¿de qué se preocupan? Aquí vamos a decidir las diputadas y diputados lo que hay que hacer en esta materia. Y de entrada decimos que, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, estamos de acuerdo en que es el momento de una nueva generación de reformas electorales”, indicó.

Integrada por expertos independientes en materia electoral de 61 países, la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho alertó que la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador no garantiza la independencia y la imparcialidad en las votaciones, por lo que “no se apega a los estándares internacionales y las mejores prácticas en materia electoral”.

La también llamada Comisión de Venecia, en una opinión que le fue solicitada por el Instituto Nacional Electoral (INE), pidió reconsiderar la reforma electoral de López Obrador, puesto que “no se apega a los estándares internacionales y las mejores prácticas en materia electoral que prescriben que debe haber una representación equilibrada de las diferentes fuerzas políticas en los órganos de dirección electoral (construidos estrictamente o en forma proporcional)”.