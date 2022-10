Director de Pemex revienta contra diputados del PAN: "Mentirosos, mentecatos e ignorantes"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza llamó “mentirosos”, “mentecatos” e “ignorantes” a diputados federales del PAN, durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados.

uD83DuDC49uD83CuDFFBDurante su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, Octavio Romero Oropeza afirmó que los diputados panistas “actúan con falta de ética” por insultar, ofender y después salir corriendo. pic.twitter.com/Ucd7TaKKdR — SinLínea.Mx (@SinLinea_Mx) October 24, 2022

El funcionario federal dijo que los legisladores de oposición lanzaron señalamientos sin sustento y que lo “insultaron”, sin darle oportunidad de replicar en la comparecencia.

“Lo digo por los diputados y diputadas del PAN que hicieron una serie de afirmación mentirosas, ignorantes y discúlpenme porque estoy en la casa de los diputados, pero no puedo menos que decirlo” dijo.

“No es me me enoje, yo ya soy, como dicen en mi pueblo ‘coyota baleada’ yo ya me las conozco, pero sí tengo que contestar porque quedaría la impresión de que pueden decir lo que se les pega la gana y salir corriendo y que nadie les responda, pues les digo que son unos mentirosos, mentecatos, ignorantes y que no se vale por ética actuar de esta manera, insultar ofender y salir corriendo”, expresó Romero Oropeza.