La intoxicación masiva de menores, más un asunto de las redes sociales que de drogas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El fenómeno de intoxicación masiva de menores de edad en municipios de Chiapas, Veracruz e Hidalgo se debe más al alcance de las redes sociales que por un asunto de drogas o de falta de calidad del agua, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia mañanera de este martes 24, el mandatario pidió no provocar psicosis, pues “hasta ahora no hay nada grave”.

“Como son fenómenos de comunicación que se dan en estos tiempos, es importante que no haya psicosis porque nos puede llevar a cometer actos precipitados contra personas, repartidores, maestros; porque se trata de los hijos”, indicó.

Detalló que la hipótesis sobre la intoxicación masiva “es por el efecto de las redes y no me importa que los adversarios señalen que yo estoy negando que existan problemas y que la culpa se la estoy echando a las redes; son fenómenos de comunicación”.

El mandatario federal dijo que las autoridades buscan el origen de la supuesta intoxicación, pero “nos llamó mucho la atención que es un caso, otro, otro, otro y no tiene que ver con ninguna campaña contraria al gobierno de desprestigio; que es un fenómeno que tiene que ver con medios de comunicación de masas, que puede ser la causa”.

El presidente no descartó que los menores imiten comportamientos como los que ven en los casos de intoxicación que han circulado en redes sociales. Reconoció que sí hay intoxicaciones, pero señaló que las versiones son distintas; entre ellas, que una persona llenó los termos con un agua especial. Son líneas que no se han aclarado, acotó.

Argumentó que antes “posiblemente” había intoxicaciones por ingerir alimentos y no se sabía, pero ahora con las redes se sabe todo.

Comparó el hecho con los videos donde se difunde que jóvenes lanzan diferentes sustancias a obras de arte en museos. Celebró que este tipo de hechos no se den en México. Afirmó que ello sólo tiene la finalidad de que el acto “aparezca en el periódico, en televisión o en las redes: ‘voy a protestar’”. Consideró que pueden existir otras formas de actuar: “se puede leer un libro, sembrar árboles o cuidar animales’”, dijo.

Sobre los casos de intoxicación en México “vamos a esperar, pero sí quiero aprovechar para que no haya psicosis porque estoy seguro que no va a pasar nada grave a los muchachos, pero si me preocupa que vaya a haber un acto precipitado de castigo a quien se piense que está buscando hacer mal a los jóvenes”, señaló.

Dijo que en 10 días se podría presentar un informe de la investigación para la que se aplican estudios tanto en los jóvenes como análisis en el agua que consumen. “Se ha encontrado otro tipo de sustancias, de elementos, pero no droga”, adelantó.

“Tenemos que presentar todos los elementos, pero (la investigación) todavía no concluye”, añadió.

Explicó que se investiga caso por caso y se presentarán los resultados. Pidió prudencia sobre el tema “para que no se exagere”, pues “hasta ahora no hay nada grave”.