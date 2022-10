Monreal “está equivocado; no hacemos campañas sucias”: Sheinbaum

Ciudad de México (apro).-- Ricardo Monreal “está equivocado… Nosotros no hacemos campañas sucias ni negras contra nadie”, respondió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ante las acusaciones que ayer hizo el senador morenista en su contra.

Luego, como lo ha hecho en otras ocasiones, dijo que no entrará en debates internos con sus compañeros de movimiento, pues “los adversarios son otros”.

La aspirante presidencial hizo tales declaraciones cuando la prensa le preguntó sobre los señalamientos que este lunes 24 hizo Monreal al decir que ella está detrás de los “intereses nefastos” en su contra; así como de la amenaza que hizo la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de hablar sobre él en su programa “Los martes del Jaguar”.

“Nosotros no hacemos campañas sucias ni negras contra nadie. Hemos sido víctimas de eso, ¿cómo vamos nosotros a hacer eso?”, aseguró Sheinbaum Pardo en conferencia.

Y agregó: “Yo, como he dicho, no voy a entrar en… los adversaros son otros, los adversarios es el conservadurismo que quiere regresar a los privilegios de otros. No voy a entrar yo a un debate con mis compañeros sobre esos temas. Más bien hay que…la unidad interna, y en todo caso, lo que estamos es defendiendo un proyecto de nación”.

--Pero el senador afirma que es una campaña orquestada por usted. ¿Puede rechazar este tema?, se le insistió.

--Pues está equivocado él, pero hasta ahí. Nada más. No voy a entrar en debate con él (…) A los únicos que les damos armas cuando entramos a debates internos, pues es a los adversarios, respondió.

Reitera apoyo a Sansores

Y ante la pregunta de si verá el programa de Layda Sansores la noche de este martes 25, luego de que la gobernadora de Campeche confirmó que sí hablará de Monreal Ávila, la jefa de gobierno reiteró:

“Como lo he dicho en otras ocasiones: hay que ser prudentes siempre. Yo, todo mi cariño, mi respeto y admiración por Layda”.

Añadió: “Lo dije ayer, es una mujer luchona que ha vivido distintas formas de violencia, hablando de la violencia contra la mujer, porque no sólo es la violencia física, hay violencia política, psicológica. Entonces, mi cariño a Layda, pero yo creo que hay que ayudar a la unidad del movimiento”.