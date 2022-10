Tras llamarlo evento "fifí", Sheinbaum dice estar "muy contenta" por tener a la Fórmula 1 en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Estamos muy contentos de que la Fórmula 1 esté en la Ciudad de México”, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en un intento por revertir el efecto negativo que provocó en su imagen su declaración de que no le gusta ir a ese evento porque “es bastante fifí”.

El lunes 24, la mandataria local dijo en conferencia: “A mí no me gusta ir a la Fórmula 1. Cuando nos regalan boletos, ahora que nos van a… ya nos regalaron boletos, el primer año se los dimos a niños de PILARES, el segundo año se los dimos a médicos, enfermeras, a trabajadores de la Salud. Este año se los vamos a dar a niños y niñas de primarias y secundarias… Es un evento que cuesta… no sé, ¿cuánto cuesta el boleto? Es bastante “fifi” el evento”.

#Nacional La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum afirmó que el evento de la Fórmula 1 es un evento para gente fifí y que aunque le regalaran los boletos, no asistirá. pic.twitter.com/zWqNFEqYSE — Veritas Noticias MX (@veritas_mx) October 26, 2022

La declaración generó polémica que se mostró en los medios de comunicación y redes sociales que publicaron fotos de cuando ella asistió, el 25 de octubre del 2019, a la zona de pits y se tomó selfies con el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez.

Esta mañana, en una especie de contención de crisis, Sheinbaum Pardo se tomó un minuto de su conferencia matutina para decir, con una risa nerviosa: “quiero aclarar hoy porque vi algunos medios el día de hoy, jeje”…

Y siguió: “Estamos muy contentos de que la F1 esté en la Ciudad de México. Ahora preguntaba a Aribnb ¿cómo está su ocupación este fin de semana? Me dijo ‘a Tope’. Tons, por supuesto que estamos felices de que la Fórmula 1 esté en la Ciudad”.

Luego, trató de componer su declaración: “más bien la pregunta era, los boletos que le regalan normalmente al gobierno de la ciudad ¿cómo se utilizan? Y ahí fue donde dije ‘antes, pues se quedaban para los privilegiados, para unos cuantos funcionarios, iban los secretarios y ahora los distribuimos para todos aquellos que difícilmente pueden pagar un boleto de la Fórmula 1 porque son boletos muy caros”.