Tribunal federal ordena a la FGR entregar copia de la investigación que se sigue a García Luna por concesiones de penales a empresas privadas

Un tribunal federal ordenó entregar a Genaro García Luna copias de la investigación en la que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en su contra por el pago a sobreprecio en las concesiones de ocho prisiones de alta seguridad a empresas privadas.

El Octavo Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México dio la razón al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quien reclamó que el juez Décimo Segundo de Distrito en la materia, le negó copia de la carpeta de investigación judicializada en la que se le acusa de provocar un daño al erario de 62 mil 840 millones de pesos.

El juez de Distrito tiene copia de esas constancias debido a que García Luna pidió un amparo contra la orden de aprehensión que la FGR consiguió desde el año pasado por asociación delictuosa y uso indebido de atribuciones y facultades, misma que fue emitida por un juez de control adscrito al Reclusorio Oriente.

El juzgador negó la copia solicitada por el exsecretario de Estado bajo el argumento de que la FGR señaló que no era pertinente porque en la investigación había otros nombres de implicados que debían permanecer bajo cautela.

Sin embargo, los magistrados del Colegiado precisaron que corresponde al juez determinar si es prudente o no entregar las copias y no a la FGR, además señalaron que la entrega de estos documentos va en garantía de defensa de García Luna, por lo que se deberá verificar que no se transgreda o se ponga en riesgo a otras personas.

Los contratos por los que la FGR busca imputar a Genaro García Luna fueron otorgados por la SSP en 2010 y 2011 a la constructora Ingenieros Civiles Asociados, Arendal, Prodemex, Grupo GIA, Homex y Tradeco por casi 270 mil millones de pesos para construir y prestar el servicio de prisiones de alta seguridad en los Centros Federales de Readaptación Social de Sonora, Oaxaca, Coahuila, Durango, Morelos, Chiapas, Michoacán y Guanajuato, con capacidad para 20 mil reclusos.