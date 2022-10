AMLO critica la película "El Infierno" pero elogia a Damián Alcázar: "es el mejor actor mexicano"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la película “El Infierno” de Luis Estrada, que aborda prácticas del narcotráfico, por mostrar a oaxaqueños como personas violentas sin tomar en cuenta la cultura de esa región del país.

“No me gustó de esa película porque se les hizo fácil decir ´vamos a traer a gente más violenta´ y deciden que van a ir a buscar a gente más violenta en las comunidades de Oaxaca y ahí no estoy nada de acuerdo porque en las comunidades de Oaxaca es donde hay más cultura, no hay esa violencia”, indicó.

El presidente dijo que, al contrario, donde hay más violencia y sobre todo consumo de droga es dentro de las familias desintegradas, por lo que llamó a “que se mantengan valores culturales y cuidar que nadie se vea obligado por falta de oportunidades a tomar el camino de las conductas antisociales”.

Al referir el tema, también reconoció el trabajo del actor Damián Alcázar: “Para mí es el mejor actor mexicano, como profesional del cine y como ciudadano” y también reconoció que Estrada, “que es extraordinario, un cineasta de primera”.