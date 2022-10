Como fiscal, Adrián de la Garza sería un “vicegobernador” en pugna con Samuel García: Fasci

MONTERREY, NL (apro).– El exsecretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, pidió al exalcalde regio Adrián de la Garza que se abstenga de participar como aspirante a la Fiscalía General del Estado, pues si consigue acceder al puesto respaldado por el PRI y el PAN, se convertirá en un “vicegobernador” que le generará problemas políticos al mandatario Samuel García.

Su petición se suma a la del mismo García Sepúlveda, quien propuso para la vacante un perfil ciudadano, ajeno a la política, para que sea imparcial el accionar de esta dependencia autónoma del gobierno.

Al convocar este jueves a una conferencia de prensa, Fasci Zuazua, quien en días pasados renunció a su puesto de secretario de Seguridad para atender un problema de salud, mencionó que Adrián de la Garza, quien fue procurador de Justicia en el sexenio de Rodrigo Medina (2009-2015), es su amigo y tiene buen perfil para el puesto, pero su designación podría generar complicaciones de gobernabilidad en Nuevo León.

“El problema es que los partidos no están buscando fiscal, están buscando vicegobernador y eso mancha a Adrián, aunque no lo quiera. Lo están usando, con todo respeto. No juzgo, pero es lo que está pasando. Hay una plataforma política detrás y no culpo a Adrián”, dijo.

A fin de cuentas, dijo Fasci, será el Congreso el que decidirá quién será el siguiente encargado de ese puesto, lo que significa que el designado será afín al partido que consiga más votos para favorecerlo.

“Si es (Adrián), va a haber una pugna constante y en vez de perseguir delincuentes va a estar en la pugna. Es un suicido político para él”, dijo en referencia a De la Garza, quien como candidato a gobernador perdedor por el PRI en las elecciones del 2021 acusó públicamente a Samuel García y su familia de tener relación con narcos de Tamaulipas.

El exsecretario señaló que Nuevo León ocupa un fiscal que esté ajeno a la política, para que se concentre en perseguir criminales, en lugar de desviar su atención hacia temas partidistas que lo distraerán de su misión.

Fasci reveló que el anterior fiscal, Gustavo Adolfo Guerrero, quien renunció recientemente para promover su jubilación, según argumentó, fue despedido por los “políticos” sin referirse directamente a las cúpulas del PRI y PAN en la entidad.

Expresó que hay centenares de órdenes de aprehensión contra homicidas que no se han cumplido debido a que la autonomía de la Fiscalía hace que, si no hay confianza con el Gobierno del Estado, no pueda hacerse el trabajo como es debido.

Hoy se dio a conocer que Adrián de la Garza no ha podido tramitar su carta de no antecedentes penales, debido a que el Gobierno del Estado suspendió el trámite debido a que hay juicios de amparo vigentes en contra del proceso de selección de Fiscal General del estado.

Al respecto, Fasci dijo que si el Estado no le da la carta, puede tramitarla a nivel federal, documento que tiene el mismo valor legal.