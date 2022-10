“El Ejército Mexicano ha evolucionado”: Adán Augusto defiende vigilancia de las Fuerzas Armadas

COLIMA, Col. (apro).- El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, llamó a “quitarse todos esos fantasmas de la cabeza” ante el tema de la militarización, pues, aseguró, “el Ejército Mexicano es distinto, ha evolucionado; es un ejército moderno, un ejército capacitado”.

En reunión con los diputados locales para promover la aprobación de la minuta de reforma constitucional para que las fuerzas armadas permanezcan hasta 2028 en labores de seguridad pública, el funcionario federal afirmó que el mexicano “no es un ejército de guerra”, pues su última participación de esa naturaleza fue en la Segunda Guerra Mundial con “el inolvidable Escuadrón 201”, pero “de un siglo a acá ya cambiaron las cosas”.

Y atajó: “La oscura noche de Tlatelolco, la represión del Jueves de Corpus, la represión de las comunidades indígenas, contra líderes sindicales, la persecución de las ideas… esas afortunadamente ya quedaron atrás”.

Durante la sesión solemne convocada por la mesa directiva para recibir a Hernández López, el coordinador de la fracción panista, Crispín Guerra Cárdenas, le comentó al secretario de Gobernación que el Congreso de Colima —de mayoría morenista— está al servicio de la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, y “basta que ella ordene para que obedezca”, por lo que “no se preocupe: si ella ordena, la mayoría obediente de este Congreso aprobará la minuta de su interés, de manera que usted puede seguir haciendo campaña tranquilamente, finalmente es parte de su visita y se respeta”.

En su réplica, Adán Augusto López contestó al legislador del blanquiazul:

No ando en campaña, diputado, no coma ansias; a lo mejor ya mero sí, pero ahorita yo no ando en campaña; yo ando siendo parte de un ejercicio democrático que no se vio, no se ha visto nunca en la historia de este país; bueno, los gobiernos panistas vivían para otras cosas, entonces por eso quizá no le entienda a eso”.