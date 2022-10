El exfiscal Omar Gómez Trejo defiende la investigación a su cargo del caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El exfiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, defendió la investigación a su cargo que derivó en la solicitud de 83 órdenes de aprehensión, al menos 20 de ellas contra militares, que habrían intervenido en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

Desde Estados Unidos, donde participó en los foros preliminares a la Cumbre por la Paz 2023 en San Francisco, California, el extitular de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), explicó que la desaparición de los estudiantes fue resultado de la lucha por el control regional del crimen organizado, vinculado con el Ejército mexicano.

Esta es la primera aparición pública de Gómez Trejo, después de que se diera a conocer su renuncia al cargo luego de que, de forma totalmente irregular, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió solicitar al juez de control que otorgó las 83 órdenes de aprehensión tramitadas por la UEILCA, que cancelara 21 de ellas, 16 de ellas contra militares, entre ellos quien fuera el comandante del 41 Batallón de Infantería, Rafael Hernández Nieto, quien fungía como coordinador de Guerrero Seguro.

Acompañado de Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los 43 normalistas desaparecidos, Gómez Trejo participó en el evento “Human Rights without borders: Mexico, State terror and US complicity” (Derechos humanos sin fronteras: México estado de terror y la complicidad de Estados Unidos), organizado por el National Lawyers Guild, del Área de la Bahía de San Francisco.

El exfiscal contó que, gracias a la colaboración de fiscales de Estados Unidos, de Washington y de Chicago, la UEILCA documentó la colusión entre el crimen organizado y el Ejército mexicano.

Tras varios viajes a Estados Unidos, la unidad especializada tuvo “evidencia” de lo “cooptación del Estado mexicano, y realmente entendemos por qué la desaparición de los estudiantes tenía una fuerte vinculación con el crimen organizado: utilizaron este hecho como una forma de control de la región. Giramos 83 órdenes de aprehensión y entre ellas al menos 20 miembros del Ejército mexicano”.

Al narrar su experiencia como fiscal especial, refirió que la mejor forma de acceder a la justicia es de la mano de las víctimas, en este caso, de los padres y madres de los normalistas, acompañamiento que marca la diferencia entre “un fiscal cualquiera y uno que realmente logre encontrar la verdad”.

Acusa a Gertz Manero de obstaculizar el caso

Ante estudiantes de derecho, Cristina Bautista acusó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de obstaculizar el acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa.

Lamentó que “justo cuando el trabajo de la comisión especial del caso estaba dando resultados, gracias al trabajo del ahora exfiscal, entonces lo corren y lo amenazan de abrirle una investigación. La responsabilidad de esto es del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero”.

Bautista resaltó que, para los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, “la justicia es saber qué pasó con nuestros hijos y dónde están”.

La madre de Benjamín Ascencio reconoció ante los estudiantes de derecho que, en México, los padres y madres de los 43 “no somos los únicos que buscamos, hay miles de familias que buscan a sus familiares”.