Lo que me detiene en Morena es mi respeto por el presidente: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado aseveró que si no ha salido de Morena es por el respeto que le tiene al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y lamentó que el grupo al que pertenece la gobernadora de Campeche, Layda Sansores haya ignorado el llamado a la unidad del primer mandatario.

"Me duele tu engaño": así reclamó Monreal a "Alito" por la elección en Zacatecas según chat filtrado

Monreal Ávila recordó que es fundador de Morena y ha estado al lado de López Obrador por 26 años razón por la que –dijo—no saldrá por la puerta de atrás del partido.

“Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el presidente de la República, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha, y no voy a salir por la puerta trasera de Morena, y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto”, subrayó.