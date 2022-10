El gobernador de BCS destaca que las violaciones son el creciente delito que intenta desterrar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Las violaciones, la violencia familiar y los feminicidios son los principales delitos que preocupan al gobierno de Baja California Sur; en el primero, el mandatario estatal, Víctor Manuel Castro, destacó la gravedad porque la mayoría se da al interior de las familias.

“El creciente delito de violaciones, que no nos pueden dejar tranquilos y como si no pasara nada. Es importante señalarlo porque queremos desterrar toda violencia de género en Baja California Sur, y en el país por supuesto, y hacia allá estamos intentando dar pasos seguros sobre este tema, que lacera la vida de las mujeres en Baja California Sur, no podemos dejarlo de lado”, reconoció.

Informó que para atender este delito establecieron tres ejes en la mesa de seguridad. Primero, el diagnóstico “es muy delicado porque la mayoría de las violaciones son en el seno familiar. Es un asunto muy, muy grave este diagnóstico”.

Para atenderlo plantean una cruzada educativa, cultural, “muy fuerte, que no quede sólo en declaraciones. Eso lo estamos construyendo desde el Instituto Sudcaliforniano de la Mujer, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y, por supuesto, la Mesa de Seguridad, integral. Esa es la segunda condición”.

El tercer eje es la participación de la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, quien enviará un equipo, que podría tener coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer, que podrán hacer propuestas.

“Yo espero que en próximos meses tengamos datos mucho más positivos y se vaya desterrando esta penosa forma de vida que se da y que aquí en Baja California Sur se ha instalado y que hay que desterrarla”, indicó.

El estado tiene el segundo lugar a nivel nacional en violaciones, con un acumulado de 200 casos en lo que va de 2022, 17 casos tan sólo en septiembre. En 2021 se dieron 209 casos, por lo que la tendencia es al alza. En 2020 se registraron 178 casos. De acuerdo a la gráfica presentada por el secretario de Marina, Rafael Ojeda, en abril de 2022 se dio el pico más importante en los últimos cinco años, con 32 casos.

“Aquí sí vamos viendo que es un tema que va aumentando, aunque ocupa un segundo lugar a nivel nacional, pero sí es preocupante”, expuso el secretario.

La violencia familiar también tuvo un incremento y Baja California Sur ocupa el sexto lugar a nivel nacional. En septiembre se registraron 222 casos y en 2022 suman mil 989 reportes, por lo que se ubica por encima de la media nacional, que es de 777 casos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la estrategia para enfrentar el feminicidio “a nivel nacional está funcionando, hemos logrado bajar el número de feminicidios y de violaciones”.

Sin embargo, en el último reporte de seguridad, hace una semana, se mostró que el feminicidio tuvo un nuevo aumento en septiembre: en junio hubo 93 casos, para julio se redujo a 59 delitos, pero en agosto subió de nuevo a 71 casos y en septiembre hubo 78 feminicidios, aunque su comparación para indicar una reducción general es con respecto al máximo histórico de 2021 que es de 111 delitos.

Durante la conferencia no pudieron mostrar el comparativo de feminicidios por estado, porque pese a que están los datos en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el gobierno federal no genera la gráfica para el reporte de seguridad mensual.