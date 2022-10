La CFE compró una termoeléctrica en 180 millones de dólares, anuncia AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya no habrá apagones en La Paz y Los Cabos, Baja California Sur, por la compra de una termoeléctrica a la empresa estadunidense Fortress, que tuvo un costo de 180 millones de dólares. “Ya no va a aplicar aquello de que La Paz no tiene luz ni tiene gas”.

“En La Paz y en Los Cabos ya van a tener energía eléctrica garantizada para ocho años hacia adelante, en tanto se lleva a cabo el proyecto de la construcción de la nueva planta. Pero ya se resolvió con la compra de esta termoeléctrica que va a ser abastecida con gas”, indicó.

Dijo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pagó el monto y acompañó la firma del convenio este jueves.

También dijo que se mantiene el proyecto de la construcción de la nueva planta, “el asunto es que la terminaríamos hasta el 2026 y ya no nos iba a aguantar la demanda, porque está creciendo mucho Baja California Sur. Es, yo creo que junto con Quintana Roo, el estado que más crece”.

La entidad, dijo, es una de las que se verá más beneficiada con la llegada de turistas, este fin de año, principalmente a Los Cabos, La Paz y Loreto.

“Ahora que lamentablemente se está padeciendo en Europa por la falta de gas, de energía, debido a la guerra y viene el invierno en el mundo, muchos ya están haciendo reservaciones anticipadas para viajar a México. Entonces, el sector turístico va a crecer bastante, estamos en eso”, afirmó.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, mencionó que esta compra es “no sólo ir dejando de lado las energías fósiles, sino también incorporar el gas en la producción de energía, como el medio principal de energías. Así que para todos los que vivimos acá es una extraordinaria noticia porque va a desaparecer esa nata que deja el combustóleo en el medio ambiente, y que no era algo menor”.