Videos muestran a sujeto que estuvo con la joven que fue drogada en el Hookah Santa Fe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Imágenes de video difundidas en redes sociales sobre la noche en que una joven fue presuntamente drogada y encerrada en un baño del bar Hookah Santa Fe la noche del 21 de octubre muestran a la víctima acompañada de un sujeto con el que sube al segundo piso y ocho minutos después, él baja solo.

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, dijo en entrevista radiofónica que está en contacto con la familia de la víctima, misma que le informó que ésta no tiene signos de violencia sexual y que no han hecho la denuncia penal correspondiente porque no quieren revictimizarla y por temor a represalias.

En tanto, el bar ubicado en la zona de Santa Fe, emitió un segundo comunicado en el que lamentó los hechos, ofreció “todo el apoyo necesario” a las personas afectadas y señaló a uno de los asistentes como “el principal sospechoso”. El socio operador, Uri Boltvinil, justificó que no hay video del momento en que la víctima fue encerrada en el baño porque, desde el 7 de octubre, tuvieron la “mala suerte” de que la cámara ubicada en ese punto del lugar presentó “fallas técnicas”.

En los videos difundidos por el noticiero Hechos de Televisión Azteca se muestra el festejo de los alumnos de un colegio. Entre ellos está la joven víctima de blusa blanca, quien en la barra conversa con un joven de barba, saco oscuro y playera con el número “2”. En un momento se les ve abrazados. Alrededor de la media noche, ambos se acercan a la escalera y suben juntos al segundo piso donde están los baños.

De acuerdo con la hora marcada en el video, ocho minutos después, el joven baja las escaleras solo y ya no se observa a la víctima. A las 2:24 horas del sábado 22, cuando el establecimiento ya estaba cerrado, se ve a la joven que baja las mismas escaleras por su propio pie, acompañada de una mujer –quien podría ser su madre, que la fue a buscar al lugar- y dos jovencitas con las que asistió al bar.

Cabe recordar que el hecho se hizo público luego de que la madre de la víctima difundió un audio en el que denunció los hechos.

No hay signos de violencia sexual: Ruvalcaba

En entrevista radiofónica con MVS, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, explicó que, luego de que el bar fue suspendido de sus actividades la madrugada del miércoles 26 por “diversas sanciones administrativas y una sanción económica muy alta”, los representantes legales del bar entregaron al Ministerio Público los videos de esa noche, pero ninguno en el que se vieran las imágenes de cuando la joven fue ingresada a un baño usado como bodega.

Agregó que, por el momento, la familia no ha hecho la denuncia penal, pero existen dos carpetas de investigación: una en la Fiscalía de Cuajimalpa, abierta por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por “noticia criminal” y otra en la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales.

“Hubo diligencias de la Fiscalía. Entiendo que el asunto está avanzando muy rápido, se está identificando a las personas con las que tuvo contacto la muchacha antes de que sucediera este incidente tan delicado. Si hay responsabilidad o no de que la drogaron y que si fue personal del lugar, eso se tendrá que arrojar en la investigación”, dijo.

El funcionario priista aseguró que está en contacto con la familia de la joven y agregó: “no hay datos de violencia sexual; la mamá y el papá la llevaron a un hospital privado, le hicieron estudios, inclusive toxicológicos. Me comentaba la mamá que en los estudios salió negativo en consumo de droga, pero existe una especie de droga llamada ‘Burundanga’, que se utiliza para dormir a víctimas en tema de trata; pero no hay abuso sexual”.

Hookah, “fallas operativas y técnicas”

En entrevista con TV Azteca, Uri Boltvinik, socio del bar Hookah Santa Fe, informó que el establecimiento tiene 20 cámaras de videovigilancia. Sin embargo, “tuvimos fallas en una. A veces las cosas de tecnología fallan, en esta ocasión tenemos la mala suerte de que falla justamente esa cámara”.

Dijo que en una revisión detectaron evidencia de que esa cámara comenzó con fallas desde el 7 de octubre. “De repente graba y de repente aparece con líneas y de repente se va, etcétera”, dijo.

Además, en un comunicado emitido el jueves 27, con una postura muy diferente al primero, el bar Hookah Santa Fe lamentó “profundamente” los hechos y manifestó “toda nuestra empatía de la situación para con las personas afectadas, ya que entendemos su preocupación y estamos con ellas. Es por ello, que públicamente les ofrecemos todo el apoyo que sea necesario”. También condenó “enérgicamente cualquier acto que atente contra la integridad de las mujeres”.

En el mismo documento difundido en sus redes sociales, exhortó a las personas afectadas a interponer la denuncia correspondiente ante la autoridad presentando “todas las pruebas con las que cuentan” para que avance la investigación y se esclarezca el hecho.

Agregó que han tenido “importantes avances” en la investigación con las autoridades y que ésta ha arrojado “pruebas contundentes” para esclarecer los hechos. Entonces, soltó: “todo apunta que, de acuerdo con los videos, uno de los asistentes de sexo masculino es el principal sospechoso”.

El Hookah Santa Fe reiteró el argumento de las “fallas operativas y técnicas” y dijo que harán “todo lo que esté en nuestras manos para evitar que se repita” el hecho, además de que mejoran sus sistemas de seguridad y monitoreo dentro y fuera del establecimiento.