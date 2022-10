AMLO pide debatir "sin hipocresías" después de que corrieron a Denise Dresser del Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Luego de que algunos jóvenes confrontaron a la académica Denise Dresser durante la marcha por la conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “debe continuar el debate y procurar que haya respeto”, sin hipocresías.

Esto pasa cuando la derecha se trata de colgar de nuestras causas.



¡Fuera su agenda golpista @DeniseDresserG!#2DeOctubreNoSeOlvida pic.twitter.com/5KeqrjX44s — Alejandro Torres uD83DuDD3B (@AleAtorres01) October 2, 2022

Afirmó que no debe haber maniqueísmo y no ver “las cosas en blanco o negro, buenos o malos y también no a la hipocresía no solo quejarnos cuando nos conviene o cuando nos cuestionaron a nosotros y guardar silencio cuando no nos conviene opinar, quedarnos callados”.

Señaló que antes “nada más era la opinión aplastante del régimen y sus apoyadores. Ahora es distinto, ya hay cambios, lo he venido diciendo, cuando hablábamos de transformación se pensaba que era un lema de campaña, como se dice más publicitariamente un eslogan. Yo advertí, recuerdo bien el discurso de cierre de campaña dije: va a ser una transformación profunda y dije igual que la independencia, la reforma, la revolución nada más que de manera pacífica porque vamos a arrancar de raíz el régimen de corrupción, de privilegios, y eso es lo que está sucediendo”.

El mandatario federal afirmó que algunos están molestos por una cuestión ideológica, “un racista claro que está enojadísimo aunque no haya recibido nada ilegal del gobierno, pero siempre ha pensado que el indígena es inferior o que hay chusma, nacos, chinitos, así se diría en mi tierra, que de repente se les diga eso está mal y esto estaba generalizado, nada más que soterrado, abajo, porque doctores, gente supuestamente muy preparada, académicamente, al mismo tiempo muy racistas, muy clasistas, muy proclives a discriminar”.

El presidente expuso un tuit de la escritora Sabina Berman: “La ingenuidad de la Derecha. Dominan Twitter y las mesas de análisis de los medios comerciales. Te callan a gritos cuando opinas fuera de los dogmas neoliberales. Y…. oh sorpresa… en la calle es al revés. Insisto: dejen la simplificación discursiva y el insulto”. Afirmó que eso era el pensamiento conservador, pero que ya cambió

“La transformación es luchar por la igualdad, por el respeto, decir hasta técnica científicamente, que no hay razas, que se puede probar, que no existen, son culturas, que siempre se ha utilizado el racismo y clasismo para explotar, reprimir, todo eso está sucediendo, es un proceso de transformación, que tenemos que buscar que se dé en completa liberad, sin confrontación, de manera pacífica, hacer a un lado la hipocresía, hablar con la verdad”, indicó.

El presidente aseguró que al grupo que era privilegiado por anteriores administraciones, les cuesta aceptar los cambios, además de que hay otros grupos a los que también, dijo, se les daba dinero “que se repartía a diestra y siniestra para que le aplaudieran a los gobernantes y les quemaran incienso y ahora están inconformes.

“También están molestos los que recibían dinero del gobierno: periodistas, dueños de medios de información, intelectuales orgánicos incluso científicos o pseudocientíficos, y también integrantes de las organizaciones sociales que recibían dinero del gobierno, organizaciones campesinas, obreras, defensores de derechos humanos, como todo eso se terminó, pues están molestos, quienes recibían contratos porque tenían influencias en el gobierno”, dijo.

Añadió que la población tiene más capacidad de debate que muchos intelectuales y políticos.