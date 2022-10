AMLO reitera su felicitación a Lula; destaca elección "ejemplar" en Brasil

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a que aún falta la segunda vuelta para definir al presidente de Brasil, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aprovechó la conferencia matutina para felicitar de nuevo a Luiz Inácio Lula da Silva, quien apenas ganó la primera vuelta electoral.

Aunque el presidente López Obrador ha insistido en que la política exterior mexicana se rige al margen del respeto a la autodeterminación de los pueblos, este lunes afirmó: “En lo particular felicité ayer a quien ganó la primera vuelta, Lula, obtuvo alrededor del 48 por ciento de los votos, el presidente (Jair) Bolsonaro el 43; sin embargo, ellos tienen un sistema electoral de dos vueltas cuando un candidato no obtiene más del 50 por ciento, hay una segunda vuelta, ya sólo participa el primero y el segundo lugar”.

El mandatario federal reconoció que esta segunda vuelta se llevará a cabo en unas semanas y se tomará la decisión de quién es el ganador de la elección.

Esta postura recordó a la que tuvo al no reconocer el triunfo de Joe Biden como ganador de las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, en medio de una resolución electoral que no se definía, y el 7 de noviembre de 2020 el mandatario mexicano expuso: “No queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuosos del derecho ajeno”.

En esa ocasión agregó: “Yo no puedo decir: ‘felicito a un candidato’, ‘felicito al otro’ porque quiero esperar a que termine el proceso electoral. Nosotros padecimos mucho de las ‘cargadas’, de cuando nos robaron, una de las veces, la presidencia y todavía no se terminaban de contar los votos y ya algunos gobiernos extranjeros estaban reconociendo a los que se declararon ganadores”.

Para la elección de Brasil, el presidente López Obrador apuntó que es interesante cómo empieza al conteo.

“Y seguramente llegan primero los votos de las ciudades, de las zonas más cercanas, y aparece el presidente Bolsonaro con cinco puntos arriba, y va transcurriendo el tiempo, van llegando más informes o van reportando la llegada de más resultados, y empieza a cambiar; de tener cinco abajo, Lula supera por casi cinco en votos, porque Brasil tiene mucha población, la diferencia es de un poco más de cinco millones de votos. Sin embargo, repito, como no se obtuvo más del 50”, vendrá la segunda vuelta.

En noviembre de 2020 la postura fue distinta: “Eso es lo que pasó en el 2006, todavía no había un cómputo legal y el presidente de España, en ese entonces Zapatero, ya estaba felicitando a Calderón. Una imprudencia. Eso no queremos hacerlo nosotros; además, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, terminan sus procesos, se resuelve quién triunfó y en ese momento nosotros damos a conocer nuestro reconocimiento”.

Este lunes López Obrador también destacó que es muy importante observar las preferencias en los votos en Brasil, que, afirmó, suele pasar en otros países.

Aunque primero dijo “en el norte votaron más a favor del presidente Bolsonaro y en el sur más a favor de Lula, así fue ¿no?”, enseguida se expuso una gráfica con la votación y resultó al revés: “A esto es a lo que me refiero. En el norte es Lula, sí, sí así es”.

López Obrador también destacó que es muy claro que donde hay más pobreza y marginación, votaron por Lula.

“Sí está muy diferenciado. Y también tiene que ver con el nivel económico de las personas, creo yo que la gente de menos recursos votó por Lula. Puedo estar equivocado, pero eso es lo que observé”, indicó.

También felicitó al pueblo brasileño, “nuestros hermanos, porque fue una jornada democrática, ejemplar. Ya quedó atrás el tiempo aciago de los golpes de Estado, del tomar el poder por la fuerza, ya en Brasil y en toda América es la vía democrática la que predomina, esto es muy importante”.

Con las diferencias de pensamiento, afirmó, las preferencias se deben dirimir en las urnas, siempre de manera pacífica.

“Ustedes no escuchan ninguna queja, no se menciona la palabra ‘fraude’, se dan a conocer los resultados apenas van cerrando las mesas, todo es transparente y todos aceptan el resultado. Ese es también el propósito nuestro hacia adelante, porque México padeció de falta de democracia, había imposiciones, fraudes, no se respetó durante mucho tiempo la voluntad del pueblo”, señaló.