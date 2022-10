Tengo otros achaques: AMLO dice que "le faltó" al hackeo a la Sedena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que al informe sobre su salud, revelado por el ataque cibernético a la Sedena, le hizo falta mencionar más achaques que tiene y afirmó que aunque “me pueden sacar que (es) el cash”, insistió en que “el que nada debe, nada teme”.

El mandatario federal defendió: “imagínense que hackean a la secretaría de la Defensa y sale que se ordenó fabricar delitos o reprimir o torturar, no, gravísimo, eso sería gravísimo, pero nunca jamás, porque eso sería traicionarnos a nosotros mismos y no somos iguales”.

En torno al libro “El rey del cash”, de la reportera Elena Chávez, quien durante 18 años fue pareja de César Yáñez, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, el presidente dijo:

“Me pueden sacar lo que quieran, que el cash, cualquier cosa, nada más no me meto en cuestiones personales, sentimentales, eso no me corresponde; pero cuestionamientos y ataques, hasta insultos, no, tengo un escudo protector que es mi ángel de la guarda, es el pueblo y mi autoridad moral”.

En cuanto a su salud, el presidente dijo que entre los padecimientos que faltó filtrar es “que ya estoy chocheando, pero que tengo la fortaleza suficiente y sobre todo las convicciones y el amor al pueblo para concluir mi tarea de sentar las bases de la transformación de México”.

El mandatario federal recordó que en su gira del fin de semana, en Oaxaca, comentó que no presentará una denuncia por el hackeo e insistió: “pues no, el que nada debe nada teme, estoy seguro que todo eso que hackearon ya se ha dicho, hasta lo de mi enfermedad y hasta faltó, he dicho más cosas (…) Que estoy enfermo ya eso es de dominio público, todavía estoy bateando arriba de 300, todavía. Me pichó Valenzuela y le saqué el bate y es el tirabuzón”.

El presidente también envió un mensaje a los jóvenes que quieren dedicarse a la política y que deben conducirse “con rectitud, no ocultar nada, para que de esa forma se tenga protección y la honestidad es lo que estimo más importante en mi vida”.