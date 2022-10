Tras filtración de chat con "Alito", Monreal pide no hacer caso de la "guerra sucia"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-El senador Ricardo Monreal Ávila lanzó un llamado a la unidad y la reconciliación nacional para desterrar el odio y el rencor, luego de que el martes pasado la gobernadora de Campeche, Layda Sansores exhibió conversaciones entre el morenista y el líder del PRI, Alejandro "Alito" Moreno.

“Hay que tener calma, hemos resistido mucho, creemos en México, no queremos el rencor y el odio, creemos en la reconciliación nacional”, dijo.

“A todos los mexicanos y mexicanas, hay que estar juntos, no hagamos caso de la guerra sucia, no hagamos caso de esta confrontación, no hagamos caso de aquellos que quieren todavía enturbiar y contaminar más, polarizar más el ambiente, no es correcto”, advirtió Monreal Ávila.