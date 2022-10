AMLO acusa campaña en su contra por viajes a Badiraguato: No voy a reunirme con el Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que este fin de semana no fue a Badiraguato, solo a Guamúchil y que las veces que ha visitado Sinaloa no es para reunirse con integrantes del Cártel de Sinaloa, sino porque busca impulsar proyectos para la autosuficiencia alimentaria.

“Hay una campaña en las redes de que voy a Sinaloa, a Badiraguato, a reunirme con miembros del cartel de Sinaloa pues no, voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, trabajadora que no debe estigmatizarse. Para los que no tienen información, Sinaloa es el granero del país, se tienen 800 mil hectáreas de riego y se producen 6 millones de toneladas de maíz y por qué voy a Sinaloa porque nos importa la producción de alimentos”, afirmó.

Consideró que para apoyar al cartel de Sinaloa no es necesario visitar el estado, tal como lo hacía el brazo derecho de Felipe Calderón, Genaro García Luna, “¿Iba a Badiraguato?”, cuestionó.

Enseguida reprochó el tuit del columnista Sergio Sarmiento quien publicó: “Según mis cuentas, el presidente ha visitado Badiraguato cuatro veces, fíjense cómo lo lleva apuntado: Febrero 2019; Marzo 2020; Julio-agosto 2021; y ahora, octubre 2022”.

“Fui a Guamúchil, nada más, no fui a Badiraguato”, respondió el presidente.

“No me extraña porque por respeto no digo lo que una vez me comentó Monsiváis pero increíble (…) pero no son ellos son miles de fifís o aspirantes a fifís, muy conservadores pero muy deshonestos, con mucha deshonestidad intelectual”, dijo.