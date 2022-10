AMLO arremete contra Juan Villoro por decir que la 4T es "militarización y apoyo a los ricos"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente reprochó al escritor Juan Villoro sus críticas al gobierno, pues asegura que "no se midió". Luego de que en entrevista con Proceso en la edición 2400, donde cuestionó al gobierno de la 4T y afirmó que "estamos moviendo en una franja de grises compleja”, al hacer un recuento de su alejamiento del tabasqueño.

López Obrador cuestionó esa "deshonestidad intelectual" y afirmó que es "lamentable" la postura del autor de La calavera de cristal .

"El que se entrega por entero a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento", remató López Obrador, durante la conferencia matutina de este lunes.

Proceso entrevistó a Villoro por recibir el premio a la Excelencia de la Fundación Gabo 2022, donde aseguró que le preocupa el gobierno de la 4T "que es un gobierno populista, con una bandera presuntamente de izquierda, que aplica políticas muchas veces neoliberales, a pesar de que su retórica todo el tiempo cuestione esto”.

Villoro crítica a la 4T.

En entrevista con Proceso durante su visita a Colombia, Villoro sostiene que el mejor escenario para México habría sido que López Obrador ganara la elección en 2006, “cuando estaba en plenitud de sus facultades, cuando no había establecido pactos que a mí no me parecen tan aceptables, con sectores difíciles de defender, y cuando era un candidato con una línea mucho más clara y había planteado un gabinete bastante plural”.

Villoro planteó que es en ese contexto en el que se debe hacer el balance de lo que ha sido hasta ahora el gobierno de López Obrador, quien el próximo 1 de diciembre cumplirá cuatro años como presidente de México.

“Los peores análisis –asegura– son los más ideologizados, los que sistemáticamente dicen ‘todo está mal’ o ‘todo está bien’, y desgraciadamente en la polarización actual podemos ver editorialistas que dedican el mismo editorial, semana a semana, a denostar o a encomiar al presidente”.