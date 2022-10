La reforma electoral es para que haya democracia, no para desaparecer al INE: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La reforma electoral es para evitar que “continúe este sistema corrupto, antidemocrático que está en poder de los conservadores, porque son capaces, y no hablo al tanteo, de hacer un fraude hacia adelante”, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario federal respaldó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se confrontó con el Instituto Nacional Electoral al emitir una recomendación para que se lleve una reforma al organismo y que se garantice la democracia.

“Es como el mundo al revés, los defraudadores, los mapaches electorales ahora están convertidos en demócratas, lo cierto es que ellos dominan el INE y el tribunal. Para información o para refrescar la memoria, los del consejo del INE, los del consejo del tribunal, los nombran los partidos, los eligen en el Congreso, y se ponen de acuerdo los partidos: ‘tres para ti, tres para ti y uno para el más pequeño’, si son siete”, aseguró.

Previo a esta opinión, el presidente expuso que la reforma electoral es para que haya democracia y no para desaparecer al INE ni al TEPJF, porque un fraude electoral más sería un retroceso y una situación grave para el país, “y estos (la oposición) son capaces de hacerlo; repito, ya lo hicieron, no una vez, varias veces”.

El presidente López Obrador sugirió que una comisión de legisladores mexicanos acuda a Brasil para observar cómo es el sistema electoral que, en estos últimos comicios, fue elogiado por el mandatario mexicano.

“Lo increíble es que a las dos horas después de cerradas las casillas ya tenían el 90% de los votos contados, a las dos horas. Es como si pensáramos que se cierran las casillas en México a las 6:00 y a las 8:00 ya tenemos el 90% del resultado. Aquí hay que esperar hasta las 11:00 el preliminar y de ahí empieza el PREP y se van toda la noche”, indicó.

El presidente expuso que bajo ese sistema de conteo durante toda la noche es donde se han presentado irregularidades en México, “cómo no voy a recordar de eso, si ahí le dieron la vuelta; nos fuimos a dormir y cuando despertamos ya era distinto el resultado”.

Los potentados, dijo, son quienes siempre han tenido poder sobre el INE y el Tribunal Electoral, por lo que cuestionó: “¿Cómo no vamos a estar de acuerdo que las elecciones sean limpias y libres? ¿Quién no está de acuerdo en eso? ¿Quién no está de acuerdo en que se respete el voto? ¿Quién no está de acuerdo en que se acaben los fraudes electorales?”.

“¿Quién no está de acuerdo en que no se gaste tanto en la organización de las elecciones? ¿Quién no está de acuerdo que no haya ni diputados ni senadores plurinominales, que son siempre los dirigentes o achichincles de los dirigentes, y que no tienen ninguna recomendación, ni los conoce la gente, pero como tienen influencias se cuelan, entre comillas? ¿Quién no va a estar de acuerdo en que se vuelva una realidad el ideal de Madero, de sufragio efectivo?”, continuó.