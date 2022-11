Tunden al standupero Carlos Ballarta por chiste en Netflix sobre niños con VIH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El comediante Carlos Ballarta fue criticado en redes sociales por un chiste en el que se burla de niños con VIH sida, el cual fue calificado de “ofensivo, insensible y estigmatizante”.

El usuario de Twitter con la cuenta @DosvecesLopez publicó un extenso hilo en el que relata el “trago amargo” que vivió al ver el especial del comediante en Netflix. Y fue a esta empresa de streaming a la que dirigió sus comentarios.

“Hola @netflix @NetflixLAT ayer tuve un trago amargo al ver el show de Carlos Ballarta, donde hace un chiste ofensivo, insensible y estigmatizante que dice más o menos: ‘si te da sida de niño, ya no te va a dar de grande, básicamente porque no vas a llegar a ser adulto’”, escribió @DosvecesLopez en su hilo de Twitter y siguió:

“El ‘chiste’ está mal por todas partes y no podemos apelar a la libertad de expresión cuando para intentar hacer reír, se hace mofa de la vida de otrxs, pero aún si se trata de niñxs. Me extraña este contenido en @NetflixLAT @netflix porque dudo que comulguen con algo así.

“Las personas con VIH vivimos un proceso que muchas veces no es nada fácil, cuando recibimos nuestro diagnóstico, aún en estos tiempos con tantos avances, porque sigue viva la imagen de los primeros 20 años de esta pandemia, que fueron los más crueles por la cantidad de muertes”, aseguró el usuario.

“Muertes de amigos, parejas, hijos; muertes de personas que no se merecían ese final. Muchos han sido los avances desde los 80 pero no hemos logrado quitar los estigmas, la discriminación hacia las personas que vivimos con VIH y comentarios como el del standupero no ayudan”, añadió.

En su hilo, @DosvecesLopez sostuvo que organizaciones como La Casa de la Sal, que atienden a menores con VIH, hacen un gran esfuerzo para prolongar la esperanza de vida de estas personas.

“Lxs niñxs que nacen con VIH que afortunadamente son cada vez menos, tienen un promedio de vida de hasta 60 años o más”, aseguró.

“Muchxs niñxs con VIH, hoy son adultos, son padres o madres de familia con hijxs sin VIH, por lo que el comentario del standupero resulta todavía más grave. Ojalá puedan establecerse canales de comunicación para sensibilizar al standupero y evitar estos comentarios!”, concluyó el usuario.

El hilo se viralizó y desató polémica entre quienes exigieron cancelar al standupero y quienes consideraron que se trata de comedia.

Hasta la noche de este lunes, ni Carlos Ballarta ni Netflix habían fijado postura.