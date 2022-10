Acerca de "Periodistas y activistas exigen a FGR esclarecer espionaje con Pegasus hecho por Sedena"

Les envío un cordial saludo y me dirijo a ustedes en relación a la nota publicada el día 3 de octubre de 2022, en edición digital, titulada “Periodistas y activistas exigen a FGR esclarecer espionaje con Pegasus hecho por Sedena”, consultable en la siguiente liga https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/3/periodistas-activistas-exigen-fgr-esclarecer-espionaje-con-pegasus-hecho-por-sedena-294476.html, me permito señalar que niego rotundamente que una servidora haya recibido de las Fuerzas Armadas información alguna.

Sobre los señalamientos que realiza Ricardo Raphael, nuevamente MIENTE, me calumnia y se victimiza a costa mía, aquí la victima soy yo, a quien secuestraron y le mataron a un hijo es a mí, no a él. Lo que busca es publicidad para vender sus libros a costa mía.

Por otro lado lo más grave es la corrupción y complicidad en que él pudiera estar involucrado, según los audios que se difundieron en redes sociales. Al respecto no da ninguna explicación, o el por qué ingresa a las prisiones haciéndose pasar como personal de la defensoría y pacta asuntos sin ser parte de ellos, ¿qué tanto dinero hay de por medio, para que el intervenga a los niveles más altos, como la FGR y la SCJN?

Lo reto a que presente pruebas de las acusaciones que realiza en mi contra, ya que yo no he tenido en mi poder información personal y mucho menos la he difundido, contrario a lo que han hecho los defensores de los secuestradores de mi hijo, que si se dedican a difundir fotografías e información personal, tanto mía como de mi familia, y ahí no reclaman por violaciones a mis derechos humanos.

Quien denunció por el audio que él menciona, fui yo, por presuntos actos de corrupción en los que él está presuntamente inmiscuido.

Exijo un alto a las difamaciones en mi contra y a que se pretenda ensuciar mi nombre con acusaciones calumniosas y sin fundamento alguno.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 2 de la Ley reglamentaria del artículo 6o párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito de ustedes se me permita ejercer mi derecho de réplica a efecto de que se publique en el mismo espacio en el que se publicó el artículo señalado en el cuerpo del presente.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

María Isabel Miranda de Wallace