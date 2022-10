Desalojan el Centro Comercial Perisur por una amenaza de bomba (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Miles de personas fueron desalojadas la tarde de este martes del centro comercial Perisur luego de que se recibieran llamadas anónimas alertando de una bomba en el lugar.

Comensales, trabajadores, visitantes, espectadores del cine y toda persona dentro del recinto fue desalojada de forma pacífica y rápidamente.

El desconcierto se observaba en las caras de susto. Primero, alrededor de las 3:05 de la tarde, algunos trabajadores de restaurantes y tiendas comenzaron a cuchichear y a señalar hacia la salida. Diez minutos después recibieron la instrucción de “invitar” a la gente que se encontraba comiendo, comprando, caminando o dentro de los cines para que desalojara la plaza.

No hubo información de lo que ocurría. “¿Tembló y no sentí? ¿O va a temblar? ¿Qué pasa?”, le preguntaba un joven a otro mientras bajaban las escaleras desde la segunda planta. No hubo alarma, al menos no se escuchó al interior. Sólo fueron los trabajadores y personal de seguridad privada quienes pidieron a la gente desalojar.

Algunos comensales o espectadores del cine, que en ese momento veían la cinta Smile, escucharon incrédulos la instrucción de abandonar el lugar. Sin embargo, las caras de susto de trabajadores y otras personas pronto se contagió, aunque no llegó a la crisis de nervios.

El estacionamiento fue ocupado por las personas desalojadas y los vehículos poco a poco comenzaron a salir del estacionamiento, que levantó sus plumas para que salieran sin obstáculos, aunque ello generó caos vial en esa zona de la ciudad. Algunos trabajadores comentaron que la orden era “ya no regresar” a labores sino hasta mañana.

Zorros revisaron el lugar y no encontraron nada

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, dijo que elementos del agrupamiento de Fuerza de Tarea, mejor conocido como “Zorros”, hizo una revisión en el lugar y no encontró ninguna novedad.

“Personal de Fuerza de Tarea ‘Zorros’ se encuentra en el Centro Comercial Perisur haciendo una revisión por una amenaza de bomba, al momento sin novedad. Seguimos informando”, informó el funcionario en su cuenta de Twitter.

Minutos antes, la SSC agregó por la misma vía: “Con relación al desalojo en un centro comercial ubicado en la @Alcaldia_Coy, la #SSC informa que personal de la #PBI realizó una revisión preventiva para verificar el inmueble y no se encontró artefacto alguno que dañe la integridad física de la ciudadanía”.

Hace 11 días, el pasado 23 de septiembre, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM fueron desalojados del plantel por una presunta amenaza de bomba y las clases fueron suspendidas.