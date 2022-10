En línea con AMLO, Sheinbaum asegura que no espían a nadie y que no son iguales a otros gobiernos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que solo los gobiernos autoritarios se dedican a espiar y que en los de la Cuarta Transformación no tienen miedo a los que no piensen como ellos, pues es parte de la democracia.

Así secundó la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana en su conferencia negó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) haya espiado a periodistas y activistas con el software spyware Pegasus, como lo reveló la investigación periodística #EjércitoEspía, en la que participaron varios medios de comunicación, entre ellos, Proceso.

Cuestionada sobre el tema en su conferencia, la morenista agregó: “Lo dijo hoy el presidente. Durante muchos años, un gobierno que tiene miedo, un gobierno autoritario se dedica a espiar a la oposición, a espiar a todo aquel que no piensa como el gobernante. Y nosotros, no solo no tenemos miedo, sino que sabemos que la democracia tiene que ver con disentir”.

Luego, destacó: “Algunas gentes (sic) piensan como nosotros, otras no. Algunas están de acuerdo en algunas cosas y en otras no están de acuerdo. Y eso es parte de la democracia. Y nosotros jamás vamos a espiar a nadie para poder saber qué es lo que hacen para poder tomar decisiones”.

Como lo hace normalmente en defensa del tabasqueño, Sheinbaum Pardo enfatizo: “Aquí, el presidente todas las mañanas debate públicamente, confronta ideas, confronta su posición, está todo el tiempo en contacto con los reporteros para poder dar su posición frente a las preguntas que se hacen. Él dice lo que piensa con base en un pensamiento que tiene desde hace mucho tiempo, porque si algo podemos reconocerle al presidente de la República, es su congruencia”.

Por ello, justificó, “cuando le dicen al presidente que hay espionaje por parte de su gobierno, claro que se ofende, dice: ‘pues ¿cómo?, si a mí me espiaron toda la vida’. Hasta Nazar Haro lo llegó a espiar cuando estaba en el Instituto Nacional Indigenista. Dice: ‘¿cómo, si yo fui víctima de espionaje, voy a hacer un gobierno que espíe?, pues claro que no’. Ahí es donde dice, ‘no somos iguales’ y en efecto, no somos iguales”.

Sobre el presunto espionaje de la Sedena, la aspirante presidencial reiteró que López Obrador ya dijo que “se tiene que conocer las compras que hizo la Sedena y eso, el presidente ya dijo que se presente la información, pero es muy distinto a acusar de que hay espionaje”.