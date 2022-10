Pese a pruebas, AMLO niega espionaje desde Sedena con Pegasus y minimiza hechos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Dos días después de que se reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) utilizó el software spyware Pegasus para espiar a periodistas y activistas de derechos humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó y rechazó la investigación hecha por Proceso, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Animal Político y Aristegui Noticias sobre el caso #EjércitoEspía.

"“He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos. No tendríamos porqué, además de ser indebido, contrario a nuestros principios, nuestras convicciones, nosotros que hemos sido espiados durante años, perseguidos, no podríamos hacer lo mismo”, dijo el mandatario en la conferencia de prensa.