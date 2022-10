Ruiz Massieu evoca a su padre ante reforma militar; a él lo mató Salinas, le dice Salgado Macedonio (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La discusión sobre la iniciativa para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028 desató acalorados intercambios como el ocurrido entre la priista Claudia Ruiz Massieu y el morenista Félix Salgado Macedonio.

Ruiz Massieu argumentada el sentido de su voto y aludió a que se encontraba en una encrucijada para decidir entre seguir sus convicciones o votar con su partido, el PRI y pensó en cuál sería la opción con la que honraría mejor la memoria de su padre Francisco Ruiz Massieu, asesinado hace 28 años.

“Aprendí a hacer política al lado de mi padre, un político de convicción y vocación, era un visionario, enemigo de la confrontación estéril como la que lamentablemente vemos aquí casi todas las sesiones (…) mi padre fue asesinado hace 28 años pero su ejemplo me ha acompañado todos los días (…) me enseñó que en la política los errores pueden comprenderse y enmendarse que la buena política sí exige negociación y diálogo pero también me enseñó que hay líneas que no son negociables…” dijo para luego anunciar su voto en contra de la iniciativa.

Siempre he procurado ser una política de inquebrantable convicción democrática, propositiva, que tiende puentes y construye entendimientos, una política que pueda ser valiente defendiendo los principios democráticos y los derechos y libertades de todas y de todos: @ruizmassieu pic.twitter.com/mf6tHsKfob — Senado PRI (@SenadoPRI) October 4, 2022

"Voto en contra de este dictamen que va a perpetuar una simulación, porque, aunque sea mejor que el que vimos la semana pasada, lo que no contiene porque no lo puede contener, es la voluntad política del gobierno de que va a cumplir con los compromisos que hizo con nosotros en 2019", sentenció la senadora.

De inmediato, el senador morenista Félix Salgado pidió la palabra para responder al posicionamiento de la priista. Se refirió a José Francisco Ruiz Massieu como un “joven innovador, reformista e inteligente”, generando la aprobación de la priista.

Sin embargo, el gesto de la senadora cambió cuando Salgado Macedonio recordó que en esa misma tribuna se refirió al asesinato de Ruiz Massieu y entonces aseveró que no se trató de un asesinato común, sino que fue un crimen de Estado perpetrado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, tío de la priista.

“A José Francisco Ruíz Massieu no lo asesinó cualquier persona de la calle, como todos vimos en la televisión, en las noticias, sino que fue algo, una especie de crimen de Estado, a él, lo sostengo, lo mandó asesinar Carlos Salinas de Gortari”, expresó el morenista.

Añadió que entiende la encrucijada en la que se encuentra Claudia Ruíz Massieu, pues está entre dos posturas que tiene que defender: la propia y la de su partido.

"Salgado Macedonio" y "Claudia Ruiz Massieu":

Porque Felix J. Salgado Macedonio afirmó que, el padre de la senadora Claudia Ruiz Massieu, fue asesinado por orden de Carlos Salinas de Gortari.pic.twitter.com/HPqggf20rq — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 5, 2022

Tratando de guardar la compostura, la senadora priista reviró a Salgado Macedonio:

"Senador Salgado Macedonio, le respeto su punto de vista, pero no le permito que mencione a mi familia sin fundamento, respecto de su pregunta, nadie quiere que México siga sumido en la inseguridad, en la violencia y en la impunidad".

Y enfatizó que la oposición lo que quiere es una policía civil "fuerte, capacitada, bien pagada, que pueda hacer su labor".