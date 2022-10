Sedena analiza tener su propia aerolínea y usaría el avión presidencial: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–En 2023 podría estar lista la nueva línea aérea que planea el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en un inicio tendrá diez aviones arrendados e incluirán el avión presidencial y es posible que sea manejada por la misma empresa manejada por militares, que tendrá a su cargo obras como el Trena Maya y otros aeropuertos.

El mandatario federal primero mostró sorpresa por la rapidez con la que se dio a conocer esa información e incluso dijo: “Sí se saben las cosas para qué se necesita estar espiando o escuchando con sistemas de inteligencia…”, enseguida los reporteros le aclararon que fue producto del hackeo de cuentas de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Ah no sabía (…) Yo no sabía que la Guacamaya había sacado”, tuvo que reconocer.

Confirmó que se cuenta con el marco legal y sobre las rutas que incluiría analizan las que se quedaron abandonadas por otras aerolíneas. “Hay muchas rutas que no se operan o por ejemplo a Palenque no hay, estoy hablando por lo del Tren Maya, a Campeche creo que un vuelo diario”.

Expuso que la justificación es que “hace falta que haya más servicio en el primer análisis que se hizo, se habla de que es rentable la empresa, pero todavía no decidimos, vamos a seguirlo tratando, sí es muy probable que para el año próximo esté esta nueva línea aérea”.

En estos días se avanza con el análisis económico, de viabilidad y se contempla que el avión presidencial sea entregado a la empresa que va a manejar estos diez aviones además de que se buscan los modelos que más convengan.

El presidente indicó que hay muchos destinos a los que no se puede llegar por avión porque no son contemplados por las líneas, además ha habido una disminución, no solo fue por el conflicto en Mexicana de Aviación, sino en Interjet y también por la reducción de los vuelos de Aeromar, por lo que es necesario tener la cobertura de esos destinos.

“Estamos dando facilidades para que todo el que quiera tener una concesión, que tenga nada más solvencia económica, que sea responsable, que pueda hacerlo”, dijo.

En torno al nombre de la empresa señaló que tendría que ver con el país, como Mexicana. “Sería muy bueno, ya como todo se sabe, a mí me gustaría, nada más que hay un juicio y no se trata de meternos nosotros en un conflicto mayor, pero lo ideal sería que fuese Mexicana, porque es regresarle a la nación un símbolo, un emblema, solo que los trabajadores estuviesen de acuerdo en recibir una cantidad o quien tenga la marca hay que ver si a lo mejor es propiedad pública, hay que hacer la investigación, pero eso sería lo mejor Mexicana, si no pues algo que tenga que ver con México”.

El presidente también explicó “la mayoría están trabajando en otras empresas y queremos que sea algo nuevo, acuérdense ustedes, todos, no olvidemos que nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo, el presupuesto no es de nosotros, es del pueblo, es dinero sagrado, entonces cualquier cosa que hagamos, que implique dinero público tenemos que cuidarlo”.

La creación de esta empresa será un procedimiento que el gobierno asegura llevará con cuidado para evitar que en uno o dos años fracase o deje de ser rentable y que, al contrario, se obtengan utilidades, sin que llegue a números rojos o a un déficit y que responda a la necesidad de los usuarios.

Uno de los documentos obtenidos por el grupo de hacktivistas Guacamaya al que accedió El Universal señala que la aerolínea del Ejército planea usar una flota de 10 aviones rentados para transporte de pasajeros y carga, y que tendría un costo de operación anual de entre mil y mil 800 millones de pesos.

Además, entre los planes de la Sedena estaría también la creación de una empresa turística que administrará tres hoteles, dos museos y dos parques ecológicos en la ruta del Tren Maya.

Los proyectos serían impulsados por la empresa militar que administra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), los de Tulúm y Chetumal en Quintana Roo, el de Palenque, Chiapas, así como el proyecto del Tren Maya.

Según los correos intervenidos por Guacamaya, el proyecto fue compartido con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, Banjercito y la Agencia Federal de Aviación Civil.