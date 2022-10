"¿Cómo le van a poner el nombre Guacamaya?": Así criticó AMLO al colectivo que hackeó a la Sedena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¿Cómo le van a poner el nombre Guacamaya?... Si la guacamaya es algo bellísimo como para meter a las pobres guacamayas en estos asuntos tan feos”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el nombre del grupo que hackeó documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Enseguida, el mandatario federal ofreció una descripción sobre esta ave: “Yo escribí un texto sobre las guacamayas, es un ave única, bellísima, o sea, ver volar las guacamayas, bueno, allá en Palenque, sus comportamientos, lo que comen”.

También describió sobre el alimento de la guacamaya: “Comen una frutita antes. Les cuento así rápido. Es un árbol grande, se llama guapaque, guapaque, entonces, es una semilla, una semillita y tiene una pulpa alrededor. Entonces, llega la guacamaya y con su pico le quita la pulpa y la tira, y cae la pulpa. Y como tiene mucha fuerza el pico, lo que hacen es que rompen la semilla y se comen lo que está dentro de la semilla, que es su delicia”.

El presidente agregó que con lo que dejaba el ave, “en el campo, en Tabasco y en Chiapas, en el sureste, la gente recogía la pulpa debajo de los árboles, la que cortaba la guacamaya e iba recogiendo toda la pulpita, la lavaba y se hace un dulce de guapaque de lo más exquisito”, y se fue.

Durante la conferencia, el presidente de nuevo ironizó sobre el objetivo de quienes comenzaron a filtrar la información del hackeo: “‘Presidente, usted sabe’. ¡Uy, qué barbaridad!, miren cómo estoy temblando. Porque así fue todo el anuncio, la gran revelación”.

También consideró que con esa información “no hay nada de qué avergonzarse. Estos hicieron un escándalo pensando que iban a socavar al gobierno, por eso es muy importante no robar, no mentir, no traicionar. Es muy importante la honestidad, la autoridad moral”.

El presidente dijo que su gobierno enfrenta a “una mafia de poder con autoridad moral, si no Claudio y todo su séquito y los medios de información destruyen a opositores y a gobiernos y no solo intereses oscuros más que nada vinculados a la corrupción y el saqueo en México sino en el extranjero porque suele pasar que se unen, se amacollan”.