Es evidente que se politizó la justicia: PAN al dar espaldarazo a Cabeza de Vaca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigencia nacional del PAN condenó está noche la liberación de órdenes de aprehensión sobre Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, por quien hoy se giró alerta migratoria con el propósito de evitar que abandone el país.

Para la cúpula del PAN, se trata de una persecución política encausada por el gobierno morenista, demandando respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso, pues sostienen, “las imputaciones deben ser serias y no de simples señalamientos que no contengan sustancia probatoria real, que no se utilice con tintes políticos y mucho menos como venganza política”.

El respaldo a García Cabeza de Vaca, quien concluyó su gubernatura el pasado viernes 30, se otorgó a través de un comunicado conjunto de la dirigencia nacional del PAN, con sus gobernadores, legisladores federales y locales, integrados en el llamado “Sistema PAN”.

“Es evidente que en este caso se politizó la justicia y se utilizó de manera indebida, pues hay resoluciones judiciales que demuestran una actuación de justicia selectiva, con aras de favorecer un resultado electoral en la pasada contienda por el gobierno de Tamaulipas”, precisan.

No obstante, el comunicado sostiene que el PAN está a favor de la justicia y en contra de la corrupción, pero siempre que haya pruebas claras y no se guíen los procesos por intereses o fines políticos.