La PGJEH descarta violencia en muerte de alumno de primaria; familia insiste en que fue bullying

PACHUCA, Hgo. (apro).- El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, informó que la necropsia practicada al menor de once años del municipio de Francisco I Madero, cuyos familiares denuncian que fue agredido en su escuela y murió a consecuencia de los golpes, refiere que el fallecimiento derivó de una falla orgánica por pulmonía, sin relación con posible violencia.

No obstante que lo descartó como causa del deceso, indicó que, como parte de la carpeta NUC12/2022/13654, continúan las indagatorias sobre posible bullying escolar, además de violencia intrafamiliar.

“La procuraduría ha generado ya el dictamen pericial en el que el diagnóstico de la defunción tiene que ver con una hemorragia pulmonar, falla orgánica múltiple, policontundido y una fractura del quinto metatarso en el pie derecho”, dio a conocer el funcionario en conferencia de prensa.

Especificó que al aplicar el protocolo de necropsia “la conclusión a la que llegó el peritaje es que fue una muerte sin violencia. Se trató desafortunadamente de una infección en el cuerpo del menor que fue expandiéndose y que finalmente terminó con la falla orgánica general”.

Cuestionado acerca de que el cuerpo del infante tenía moretones en diversas partes –que los familiares afirman que los propios médicos les dijeron que fueron ocasionados por golpes–, Nieto Castillo indicó que como parte el dictamen pericial “se hizo el análisis respectivo y este arrojó que los hematomas eran por la infección interna que se había extendido por su cuerpo”.

“Estamos haciendo la investigación en este momento y las pruebas más importantes ya han sido aportadas”, dijo el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en referencia a la nota médica de egreso hospitalario del Hospital del Niño DIF en Pachuca, la necropsia y las primeras declaraciones de las víctimas indirectas; sin embargo, comentó que continuarán recabando otros posibles medios de prueba.

Ante la insistencia sobre las heridas y las acusaciones por bullying que hace la familia, que ayer protestó junto con padres y madres de familia en la escuela primera 20 de noviembre de la comunidad San Juan Tepa, para exigir justicia, Nieto Castillo insistió que “en este momento, lo que la ciencia nos dice que tenía una infección que generó una falla sistemática”.

Por este motivo, no asocian la violencia como móvil, pero acotó: “No podemos hacer ni juicios sumarios ni absoluciones sumarias”. Esto, sobre un veredicto anticipado de los hechos.

Tras las declaraciones del encargado de la procuraduría, consultado nuevamente por Proceso, Ramón Granados Torres, tío del menor fallecido, comentó que ellos presentaron la denuncia porque así se los indicó el personal del Hospital del DIF, ya que los dictámenes arrojaban lesiones ocasionadas por golpes.

Los análisis señalaban (que los hematomas) eran por maltrato o violencia, por golpes, por eso se hizo la denuncia (…) incluso la licenciada del ministerio público a mí me hizo la mención de que los golpes no venían nada más de ocho días, veinte días, sino que los golpes ya venían de más tiempo; que no se había uno dado cuenta, pues porque el niño no había dicho nada y no había presentado nada de molestia ni que se quejara de algo”, mencionó en entrevista telefónica.

“Nosotros pedimos que nos resuelvan. Yo creo que aquí, con el comentario que hizo (ayer) el secretario de Educación, creo que está bien visto que quieren tapar todo esto”, expuso con relación a los dichos del funcionario Natividad Castrejón Valdez, quien calificó los hechos como una “tragedia de la pobreza”, por supuesta atención médica tardía, con lo cual cargó responsabilidad a la familia por presuntas omisiones y descartó agresión escolar.

No obstante, Granados Torres reiteró que su sobrino le dijo, ya después de no mostrar mejoría y tras ser atendido en dos clínicas de la región –Sanatorio del Ángel y Sanatorio Humana–, y revisado por dos médicos generales en la cabecera municipal, que un compañero, de la misma edad y grado, lo había golpeado, pero que no lo había contado por temor a que lo agrediera nuevamente.

Sobre la referencia que hizo Santiago Nieto a una línea de investigación por violencia intrafamiliar, el tío del infante comentó: “eso no los hicieron saber cuando presentamos la denuncia, que la investigación no solamente era hacia el niño, sino que también se iba a hacer investigación sobre los familiares del niño y en la escuela.

“De antemano sabemos cómo vivían los niños en la casa (la víctima y su hermano), por eso es que la gente está molesta, porque eran unos niños muy queridos por su bisabuela y sus tíos, por la gente, es más. Los agentes de investigación ese será su trabajo”, señaló.

El lunes 19 de septiembre, el menor dejó de asistir a la primaria, por malestar de salud, que se complicó hasta la falla orgánica múltiple. Finalmente, el jueves 21 falleció en Pachuca y, por denuncia presentada por la familia, se inició la carpeta de investigación.

En los próximos días los deudos se reunirán con autoridades educativas y ministeriales, cita que estaba pactada antes de las declaraciones a medios de Nieto Castillo. La familia confió en que el caso se esclarezca, sin sesgo en las indagatorias, para dar certeza de lo que sucedió.